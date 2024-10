PSV definitief zonder eigen fans tegen Paris Saint-Germain, maar club meldt ook positief nieuws

PSV moet het komende dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain definitief stellen zonder de eigen fans. Afgelopen maandag werd bekend dat PSV geen uitfans mee mocht nemen naar Parijs, onder meer vanwege ongeregeldheden met supporters van PSV in het verleden. PSV en de supporters stapten vervolgens naar de rechtbank om dat aan te vechten.

Maandag werd bekend dat de fans van PSV komende week niet mogen afreizen naar Parijs om hun club te steunen in het Parc des Princes. De beslissing van de Franse politie had te maken met ‘enkele binnenlandse veiligheidsaangelegenheden’ én met ongeregeldheden met supporters van PSV in het verleden, bijvoorbeeld vorig jaar tegen RC Lens.

Toen raakte een deel van de PSV-fans slaags met supporters van Lens en de politie. Ook tijdens de wedstrijd was het onrustig. Zo werd er met stoelen gegooid en belandde er vuurwerk in een vak met Lens-fans.

Vervolgens stapten PSV, Supportersvereniging PSV, FSE Europe en zowel het Franse als Nederlandse Supporterscollectief naar de Franse rechtbank, om het besluit aan te vechten.

Zaterdagavond meldt PSV dat de rechter PSV en de supporters in het gelijk heeft gesteld. “Een aantal restricties blijft echter overeind, zoals een gebiedsverbod en de vrijheid om je te uiten als PSV-fan”, voegt de club daaraan toe.

Door de binnenlandse veiligheidsissues zou de veiligheid van de supporters van PSV die naar Parijs zouden afreizen namelijk niet kunnen worden gegarandeerd. Daarom is er alsnog besloten dat PSV het dinsdag zonder de eigen fans moet stellen.

“Door de winst in het kort geding is de reputatie van PSV en haar supporters gezuiverd en dat stemt uiteraard tot tevredenheid. Ook met het oog op de wedstrijd tegen Stade Brest in december is dat een belangrijk signaal”, besluit de club toch nog met een positieve noot.