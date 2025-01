PSV brengt middels ‘verleidelijk briefje’ een bod uit, maar krijgt 'ongetwijfeld' een tegenvoorstel

PSV hoopt nog altijd op een contractverlenging van Walter Benítez, zo schrijft journalist Rik Elfrink zaterdagochtend namens het Eindhovens Dagblad. In het Philips Stadion beschikt de 31-jarige doelman over een aflopend contract.

Volgens Elfrink zit Benítez in een zetel. “De leiding van PSV heeft inmiddels kleur bekend en Benítez een verleidelijk briefje gestuurd. Ja, hij kan langer blijven bij PSV. Vermoedelijk meerdere jaren en tegen een puik salaris, omdat hij na dit seizoen transfervrij is.”

De keuze van technisch directeur Earnest Stewart is weloverwogen, zo denkt Elfrink. “Benítez vervangen door een topkeeper met ook internationaal behoorlijk wat strepen op zijn pak wordt een hele dure aangelegenheid, begint men zich bij PSV te beseffen.” Benítez zelf is volgens Transfermarkt 12 miljoen euro waard.

PSV is bereid om het salaris van Benítez flink op te waarderen. “Hij mag bij de grootverdieners horen, maar er zijn natuurlijk grenzen en PSV kan niet volledig matchen wat de absolute topclubs of teams uit de Premier League uit de knip kunnen toveren”, aldus Elfrink.

Elfrink geeft een precies beeld van de huidige status. “PSV heeft een bod uitgebracht en er zal de komende weken ongetwijfeld een tegenvoorstel komen, dat ook afhankelijk is van eventuele andere aanbiedingen voor Benitez. Andere clubs weten dat hij na dit seizoen geen transfersom hoeft te kosten en beloven dan gouden bergen.”

Benítez kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. Sindsdien stond de Argentijn in 111 officiële wedstrijden onder de lat namens PSV.

Daarin moest Benítez 110 tegentreffers incasseren. 41 keer wist de enkelvoudig international van la Albiceleste de nul te houden.