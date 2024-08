PSV bombardeert 19-voudig Braziliaans international tot topkandidaat op linksback

Renan Lodi is momenteel de topkandidaat om PSV op linksback te versterken. Dat meldt Rik Elfrink vrijdag namens het Eindhovens Dagblad. Lodi, negentienvoudig Braziliaans international, trok in de winter naar Saudi-Arabië en wil weer terug naar Europa.

De 26-jarige Lodi mag een grote naam genoemd worden in het wereldwijde voetbal. De Braziliaan maakte tussen 2019 en 2022 furore bij Atlético Madrid en haalde destijds ook het nationale team.

Sindsdien nam zijn loopbaan ietwat van een vlucht. Na een jaar op huurbasis bij Nottingham Forrest spendeerde Lodi een half seizoen bij Olympique Marseille, alvorens voor het grote geld van Al-Hilal te kiezen.

Inmiddels wil Lodi terug naar Europa en PSV lijkt zijn bestemming te worden. De Eindhovenaren zijn naarstig op zoek naar versterking op de linksbackpositie, daar Sergiño Dest langdurig uit de roulatie is en ook Mauro Júnior in de lappenmand zit. Fredrik Oppegård is daardoor het enige alternatief op links, maar wordt te licht bevonden voor het 'echie'.

Ook heeft PSV daarom Nicola Zalewski op het oog, werd eerder al duidelijk. De linksback van AS Roma moet zo'n 12 miljoen euro kosten en kan zowel op de linker- als rechterflank op de voeten.

Zalewski is echter onbetwiste basisspeler bij Roma, waardoor een transfer een moeilijk te realiseren plan lijkt. Daarom is Lodi gebombardeerd tot topkandidaat.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Er lijkt op defensief gebied in elk geval nog een hoop te gebeuren in het Philips Stadion. Jordan Teze trok al naar AS Monaco, terwijl ook Olivier Boscagli zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Ook eerste doelman Walter Benítez heeft zijn vertrekwens ingediend.