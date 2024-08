De naam van Kenny Tete is intern gevallen bij PSV, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 28-jarige rechtsback van Fulham is een optie voor de regerend landskampioen nu Jordan Teze op korte termijn lijkt te vertrekken naar AS Monaco. Ook de ‘case’ van Owen Wijndal is bekeken door PSV, al loopt er momenteel niets concreets.

PSV kent wat problemen in de defensie, daar een aantal spelers met een blessure kampt en er sowieso nog wat versterkingen wenselijk zijn om de selectie zowel kwalitatief als kwantitatief van een impuls te voorzien. “PSV heeft zowel een vervanger voor Teze als een extra pion voor de linkerkant nodig. Meerdere opties liggen op tafel op dit moment”, schrijft Elfrink.

Tete is een van die opties, zo klinkt het. Vooral zijn multifunctionaliteit spreekt PSV aan en mede daarom is zijn naam de revue gepasseerd. De geboren Amsterdammer ligt nog een jaar vast bij Fulham, waardoor een transfer voor de Londenaren deze zomer wellicht interessant kan zijn. Anders lopen the Cottagers het risico dat Tete volgend jaar zomer transfervrij de deur uitloopt.

Van Ewijk

Wijndal

Milan van Ewijk is intern ook besproken bij PSV, maar er speelt momenteel niets concreets rondom zijn persoon. Hij is alleen aangeboden, schrijft Elfrink. ESPN meldde dinsdagmiddag dat de rechtsback van Coventry City in de belangstelling staat van PSV, Ajax én Feyenoord.PSV is ook naarstig op zoek naar versterkingen voor de linkerkant van de defensie. Patrick van Aanholt, die eerder deze zomer transfervrij vertrok uit Eindhoven, is een optie, maar niet de eerste keuze. “Hij heeft ook tal van mogelijkheden in het buitenland en wil niet té lang meer wachten: de back staat volgens bronnen rondom hem te popelen om weer te voetballen en de nodige PSV'ers hopen dat hij terugkomt”, aldus Elfrink.

De ‘case’ van Wijndal is bovendien bekeken door PSV, schrijft de journalist. “Maar de kwestie is op dit moment niet concreet. Een transfer vanuit Ajax zal ook lastiger dan een andere transfer te realiseren zijn.” De 24-jarige linksback van de Amsterdammers komt niet voor in de plannen van Francesco Farioli en mag net als onder anderen Naci Ünüvar, Silvano Vos, Benjamin Tahirovic en Borna Sosa uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!