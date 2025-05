PSV-aanvaller Noa Lang zet tattoo op opvallende plek: 'Ik heb schijt'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die een tatoeage rijker is.

Donderdagavond plaatste Tattoo Chybs een video van Lang op Instagram. De spraakmakende aanvaller van PSV beweert ‘een grote stap’ in zijn leven te hebben gezet met zijn nieuwe tattoo.

“Ik ga een tattoo zetten op een plek... Maar ja, boeit mij het. Ik heb schijt. Ik ben niet shaky, let’s go man”, aldus Lang.

Boven het oor van Lang is de tekst ‘Fear God’ te lezen. Waar de tattoo-artiest meermaals herhaalt dat het om een facetattoo gaat, is de Capellenaar het daarmee oneens. “Is geen face tatt neef”, reageert hij via Instagram.