Is Xavi Simons vanavond ook in het Nederlands elftal van grote waarde?

Zaterdag, 18 november 2023 om 15:00 ‚ÄĘ Rian Rosendaal

Nederland is bij winst op Ierland zaterdagavond verzekerd van een plaats op het EK in Duitsland volgend jaar zomer. Vorige maand werd al een flinke stap gezet richting de eindronde door met 0-1 te winnen van Griekenland. Virgil van Dijk was toen de matchwinner met een benutte strafschop in de slotminuten van de ontmoeting in Athene.

Ronald Koeman gaf Xavi Simons in de laatste vier interlands een basisplaats en de smaakmaker van RB Leipzig lijkt ook tegen Ierland te gaan starten. De multifunctionele aanvaller is al het hele seizoen sterk bezig in de Bundesliga, al wacht hij in het Nederlands elftal nog op zijn eerste doelpunt. Zijn tiende interland is een mooi moment om eindelijk het net te vinden namens Oranje.

