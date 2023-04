UniBoost: Kies Ajax of PSV als bekerwinnaar en pak 100x je inzet!

Woensdag, 26 april 2023 om 14:45 • Rian Rosendaal

Ajax en PSV maken zich op voor de finale van de TOTO KNVB Beker, zondag in de Rotterdamse Kuip. De Eindhovenaren wisten vorig jaar te zegevieren in de eindstrijd, is het dit jaar de beurt aan de ploeg van trainer John Heitinga? Voor dit duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win honderd keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet zondag. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 99 euro winst kan pakken.

Ajax moest zondag wederom een bittere pil slikken tegen PSV, dat op eigen veld met 3-0 wist te winnen en de felbegeerde tweede plaats in handen kreeg. Na de 3-5 nederlaag in het duel om de Johan Cruijff Schaal en de 1-2 verliesbeurt in november ging Ajax dus opnieuw onderuit tegen de concurrent uit Eindhoven. De ultieme revanche zou natuurlijk winst in de finale van het nationale bekertoernooi zijn, al zal dat geen gemakkelijke opgave zijn.

Zie jij Ajax dit keer wel winnen van PSV? Profiteer van de UniBoost!

PSV is bezig aan een sterke reeks in aanloop naar de clash met Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker. Inclusief het bekertoernooi werden de laatste vijf wedstrijden winnend afgesloten. Trainer Ruud van Nistelrooij wil niets liever dan die reeks met nog minstens een duel verlengen. De veelbesproken finale tegen Ajax begint zondag om 18.00 uur in De Kuip.

Denk jij dat PSV opnieuw van Ajax wint? Check dan snel de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+