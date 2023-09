PSG weet megatransfer met bod van 90 miljoen euro alsnog te realiseren

Vrijdag, 1 september 2023 om 13:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:05

Randal Kolo Muani staat voor een toptransfer naar Paris Saint-Germain, zo meldt Fabrizio Romano. De spits komt voor een bedrag van negentig miljoen euro over van Eintracht Frankfurt, dat in PSG-aanvaller Hugo Ekitike een geschikte opvolger ziet. Kolo Muani besloot woensdag in een ultieme poging om een transfer naar PSG te forceren om de training van Frankfurt over te slaan.

Kolo Muani smeekte de clubleiding eerder al openlijk om hem te laten gaan. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports sprak de Fransman de hoop uit dat Eintracht hem zijn droomtransfer gunt. "Ik heb me altijd professioneel opgesteld en alles voor de club gegeven. Maar het is geen geheim dat PSG een recordbod op mij heeft uitgebracht en deze transfer is een unieke kans voor mij. Ik wil graag naar Parijs en heb de mensen die hierover gaan binnen de club dat laten weten. Ik hoop en wens dat Eintracht Frankfurt instemt met het aanbod van PSG en dat deze stap voor mij mogelijk wordt gemaakt."

Frankfurt is uiteindelijk dus toch overstag gegaan door het meest recente bod van negentig miljoen euro op Kolo Muani te accepteren. Voor Duitsers betekent het een enorme winst, aangezien de aanvaller in de zomer van 2022 nog transfervrij overkwam van FC Nantes. Kolo Muani was het afgelopen seizoen bij Frankfurt goed voor 23 goals en 17 assists.

Met onder anderen Neymar, Lionel Messi en Sergio Ramos vertrokken er deze zomer grote namen uit het Parc des Princes. PSG zat zelf echter niet stil. Zo werden Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, Bradley Barcola allen voor serieuze transfersommen ingelijfd en wist het Milan Skriniar en Marcos Asensio transfervrij aan te trekken.