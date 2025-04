PSG start zonder Barcola; Maatsen, Bogarde en Watkins wisselspelers bij Aston Villa

De formaties van Paris Saint-Germain en Aston Villa zijn zojuist wereldkundig gemaakt. Bij de Engelsen moeten Ollie Watkins en de Nederlanders Ian Maatsen en Lamare Bogarde genoegen nemen met een plek op de bank. Bij PSG is Bradley Barcola slechts wisselspeler. De heenwedstrijd in Parijs begint om 21.00 uur en is live te volgen via Ziggo Sport 2.

De Italiaanse reus Gianluigi Donnarumma hoopt zijn doel schoon te houden. Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho en Nuno Mendes bekleden de verdedigende posities.

Het middenveld bestaat uit Fabián Ruiz en de Portugese smaakmakers Vitinha en João Neves. Valse spits Ousmane Dembélé wordt geflankeerd door Desiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia.

Grote tegenvaller voor de Parijzenaren is de absentie van Marquinhos. De aanvoerder is geschorst. Bij Villa ontbreekt Oranje-international Donyell Malen, omdat hij niet is ingeschreven voor het toernooi.

Emiliano Martínez is de onbetwiste nummer één onder de lat bij Aston Villa. De Argentijn ziet een viermansdefensie voor zich, bestaande uit Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres en Lucas Digne.

Nummer 10 John McGinn wordt in zijn rug gesteund door controleurs Youri Tielemans en Boubacar Kamara. Spits Marcus Rashford wordt bijgestaan door Morgan Rogers en Jacob Ramsey.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford.