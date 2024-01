‘PSG identificeert de opvolger van Mbappé en hoort prijskaartje van 175 miljoen’

Rafael Leão kan op serieuze interesse rekenen van Paris Saint-Germain, zo meldt het Franse medium Téléfoot. De Parijzenaren vrezen voor een vertrek van Kylian Mbappé aankomende zomer en Leão kan het gat dat de steraanvaller achterlaat in de Franse hoofdstad wellicht vullen. Mocht PSG zich daadwerkelijk willen versterken met de Portugees van AC Milan zal het wel diep in de buidel moeten tasten.

"PSG bereidt de komende zomertransferwindow voor", schrijft Téléfoot-journalist Saber Desfarges op X. "De club uit de hoofdstad van Frankrijk heeft Rafael Leão hoog op de shortlist staan. De Portugees is zich bewust van de Parijse interesse."

De 24-jarige Leão staat er dus goed op bij PSG. De buitenspeler annex centrumspits staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Milan en laat daar, met name de laatste jaren, uitstekende dingen zien.

Dit seizoen kwam de 23-voudig international van Portugal tot 26 officiële wedstrijden namens i Rossoneri. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en evenveel assists. Naar verluidt bevat het contract van Leão een afkoopsom van 175 miljoen euro.

Milan nam Leão in 2019 over van Lille OSC, dat destijds een kleine 50 miljoen euro kon bijschrijven dankzij de transfer van de aanvaller. Eerder speelde hij voor Sporting Portugal, waar Leão ook zijn jeugdopleiding genoot.

Vertrek Mbappé

Mocht de linksbuiten daadwerkelijk naar Parijs vertrekken, dan is het goed mogelijk dat hij daar de opvolger van Mbappé wordt. De superster van PSG beschikt over een aflopend contract en het is maar zeer de vraag of hij dit zal verlengen.

Real Madrid zit al langere tijd op het vinkentouw voor Mbappé en hoopt aankomende zomer eindelijk toe te slaan. In de zomer van 2022 dachten de Madrilenen al een akkoord met de inmiddels 75-voudig international van Frankrijk te hebben, maar uiteindelijk tekende hij toch een contractverlenging bij PSG. In de zomer van 2024 loopt zijn contract dus wederom af.

