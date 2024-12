Randal Kolo Muani is op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 26-jarige aanvaller is in Parijs op een zijspoor beland en mag in januari al vertrekken.

“Een winters vertrek van Kolo Muani wordt als een zekerheid beschouwd”, zo meldt Romano. “Trainer Luis Enrique laat namelijk herhaaldelijk zien niet meer op de Franse spits te rekenen.”

Dit seizoen kwam Kolo Muani veertien keer in actie voor PSG, al waren dat voornamelijk invalbeurten. Daarin wist hij slechts twee keer te scoren. Bij de Franse nationale ploeg is hij wel steevast basisspeler onder bondscoach Didier Deschamps.

“PSG staat ervoor open om met andere clubs te praten over Kolo Muani”, vervolgt Romano. “Datzelfde geldt voor Milan Skriniar.” De Slowaakse verdediger komt eveneens nauwelijks in de plannen van Enrique voor.

Kolo Muani kwam in de zomer van 2023 voor 95 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt, dat hem een jaar eerder transfervrij oppikte bij Nantes. Daarmee is hij, na Neymar (222 miljoen) en Kylian Mbappé (180 miljoen) de duurste aankoop in de geschiedenis van de Franse grootmacht.

Een groot succes werd het nooit voor Kolo Muani in de Franse hoofdstad. In totaal kwam hij tot dusver tot 54 optredens voor les Parisiens, waarin hij 11 keer scoorde en 7 keer aangever was. Momenteel schat Transfermarkt zijn huidige waarde in op 30 miljoen euro.