Promotiestress bij SC Cambuur? Henk de Jong ziet zijn ploeg morsen in Helmond

SC Cambuur heeft dure punten laten liggen in de strijd om de automatische promotieplaatsen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Henk de Jong kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Helmond Sport. Er waren vrijdag ruime overwinningen voor Telstar, MVV Maastricht en Jong AZ.

FC Emmen - Jong AZ 1-4

Al na dertien minuten kwamen de beloften van AZ op voorsprong nadat FC Emmen-doelman Luca Unbehaun de bal zo inleverde bij de tegenstander. Sem van Dujin haalde vervolgens de trekker over: 0-1. Na een sterke fase van Emmen kwam Jong Az verrassend op 0-2 voor, nadat de bal in de rebound voor de voeten voor Ro-Zangelo Daal viel. Emmen deed via Freddy Quispel, die heerlijk uithaalde, nog wel wat terug, maar uiteindelijk won Jong AZ met 1-4, nadat keeper Unbehaun eerst uitgleed bij een terugspeelbal: eigen doelpunt Pascal Mulder. Tien minuten voor tijd zette Daal vanaf elf meter nog de 1-4 op het scorebord.

Helmond Sport - SC Cambuur 1-1

Al na twintig minuten kwam Helmond via Sam Bisselink op voorsprong. Hij ging alleen op doelman af en maakte geen fout. Twee minuten later trok Remco Balk de bal gelijk na een strakke voorzet van Matthias Nartey. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor de thuisploeg. In de tweede helft kopte Thomas Poll van heel dichtbij naast, waardoor 1-1 de eindstand bleef. Cambuur morst dure punten op jacht naar plek twee en zakt af naar de vijfde plek.

FC Eindhoven - Telstar 0-4

Telstar was binnen een half uur klaar met het zeer povere Telstar. Youssef El Kachati werd na tien minuten weggestuurd en rondde vervolgens beheerst af. Mohamed Hamdaoui zorgde voor de 0-2 met een vrije trap die via de Eindhovense muur in het doel verdween. Na die goal zochten fans van beide clubs de confrontatie en moesten stewards eraan te pas komen. Soufiane Hetli had daar geen boodschap aan en tilde de stand naar 0-3. Diezelfde Hetli maakte er na rust 0-4 van, ondanks het feit dat de grensrechter eerst nog buitenspel constateerde.

FC Den Bosch - VVV 0-0

Veel corners in de eerste helft in Den Bosch, maar doelpunten bleven uit. Beide clubs hadden hetzelfde probleem na de hervatting. Den Bosch werd gaandeweg sterker en dwong ook enkele kansen af. Dat leverde de thuisclub echter geen overwinning op tegen de bezoekers uit Limburg.

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 5-0

MVV had in de eerste helft geen kind aan het zwakke Jong FC Utrecht. Sven Braken scoorde tweemaal en tussendoor deed ook Marko Kleinen ook een duit in het zakje. Daardoor was alle spanning wel verdwenen na 45 minuten spelen in Maastricht. Braken maakte in de slotfase zijn hattrick compleet, na een prachtige pass van Bryan Smeets. Nabil El Basri verzorgde het slotakkoord: 5-0. MVV pakt drie verdiende punten en blijft in het spoor van nummer veertien VVV-Venlo.