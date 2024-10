Bekende regel uit tennis komt voor het eerst naar profvoetbal

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) is van plan om voor het eerst op professioneel voetbalniveau te gaan testen met een nieuwe vorm van arbitrage. Teams uit de Serie C moeten de kans krijgen om door middel van challenges beslissingen van een scheidsrechter aan te vechten.

In andere sporten zoals hockey en tennis wordt al jarenlang gebruikgemaakt van challenges. Per wedstrijd kan een arbitrale beslissing een beperkt aantal keer worden aangevochten. Wordt de challenge toegekend, dan blijft het aantal challenges voor die partij gelijk, anders gaat er één van het totaal af.

In het jeugdvoetbal werd al eerder getest met challenges, maar op profniveau nog niet. Italië wil daar dus mee beginnen op het derde professionele niveau.

"Videosupport kan de scheidsrechter ondersteunen in het maken van de juiste beslissing", zegt Gabriele Gravina, president van de FIGC.

Het is de bedoeling dat challenges in plaats komen van de VAR. Er zal dus niet gelijktijdig een VAR meekijken met de wedstrijd, zoals op dit moment bij vrijwel elke profwedstrijd op het hoogste niveau het geval is.

De bekende Italiaanse oud-topscheidsrechter Pierluigi Collina, nu scheidsrechtersbaas bij de FIFA, liet in een eerder stadium weten enthousiast te zijn over een systeem met challenges.