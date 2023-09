Problemen voor Koeman? Na De Ligt valt ook Frenkie de Jong geblesseerd uit

Zaterdag, 23 september 2023 om 20:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:06

Frenkie de Jong heeft zich zaterdagavond tijdens het LaLiga-duel van FC Barcelona met Celta de Vigo na 36 minuten moeten laten vervangen door Gavi. De middenvelder kon niet verder na een enkelblessure. Eerder op de dag moest ook Matthijs de Ligt de strijd staken bij Bayern München nadat zijn knie een klap te verwerken kreeg. De blessures zijn mogelijk een streep door de rekening van bondscoach Ronald Koeman.

Xavi ruimde in de thuiswedstrijd tegen Celta een basisplaats in voor De Jong. De rechtspoot kreeg al vroeg in het duel een tik op zijn enkel, waarna Gavi aan zijn warming-up begon. De Jong probeerde het nog wel, maar liep een kleine tien minuten voor rust strompelend naar de kant.

Het was een flinke domper voor Xavi, die zijn ploeg in de negentiende minuut op achterstand zag komen. Luca de la Torre vond Jørgen Strand Larsen, die de bal vervolgens koel in de lange hoek schoof. De bezoekers liet vlak voor rust na om Barcelona nog dieper in de problemen te brengen. Strand Larsen dwong Marc-André Ter Stegen met een kopbal tot een sterke reflex, waarna De La Torre de bal vanaf twaalf meter voor het inschieten had, echter schoot de Amerikaan hopeloos over.

Zorgen voor Koeman?

Koeman zal niet vrolijk zijn geworden van het uitvallen van De Jong en De Ligt. Laatstgenoemde moest halsoverkop naar het ziekenhuis om een mri-scan te ondergaan. De verdediger moet nog uitsluitsel krijgen over de ernst van zijn blessure. De Ligt kon tijdens de laatste zege van het Nederlands elftal, bij afwezigheid van Lutsharel Geertruida, nog rekenen op een basisplaats. De Jong is als bepalende speler normaliter altijd zeker van een plek bij de eerste elf van Koeman. Voor Oranje staan er volgende maand EK-kwalificatieduels met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober) op het programma.