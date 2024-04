Problemen Ajax stapelen zich op: Michael van Praag registreerde aandelen niet

Michael van Praag heeft zijn eigen Ajax-aandelen niet laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zo bericht de NOS vrijdagmiddag. Vier maanden na de officiële indiensttreding van de huidig voorzitter van de Raad van Commissarissen beschikt de AFM nog altijd niet over de informatie die wettelijk binnen twee weken gemeld moet worden.

Van Praag zou sinds 1998 in het bezit zijn van een miniem pakket van honderd aandelen. Dit had hij na zijn aanstelling bij de Amsterdammers in november vorig jaar moeten laten registreren bij de AFM, maar dat heeft hij niet gedaan. Na vragen van de NOS heeft Van Praag dat vrijdag alsnog gedaan, maar dat is dus vier maanden te laat.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt het behoorlijk kwalijk dat Van Praag zelf de mist in ging. De vereniging plaatst zelfs vraagtekens bij het functioneren van de RvC-voorzitter.

"Je moet als bestuurder en als commissaris weten dat jij te allen tijde die melding moet doen. En als hij dat niet weet, dan is hij misschien ook niet zo geschikt voor deze functie", reageert VEB-directeur Gerben Everts tegenover de NOS.

De timing is enigszins ironisch te noemen. Eerder in de week werd Alex Kroes geschorst door de RvC, nadat hij handelde met voorkennis. Op 26 juli 2023, de dag dat hij te horen kreeg dat hij de nieuwe algemeen directeur zou worden, schafte Kroes 17.500 aandelen aan.

Dat is handelen met voorkennis, wist ook Van Praag. "Als jij weet dat je CEO van een beursgenoteerd bedrijf wordt en je koopt aandelen zonder dat andere aandeelhouders weten dat jij CEO wordt, dan is dat handelen met voorkennis", liet hij door de NOS eerder optekenen.

"Maar als je zo actief bent op de beurs als hij is en je weet dat je CEO van een beursgenoteerde onderneming gaat worden, en zelfs al weet je dat allemaal niet, iedere Nederlander dient de wet te kennen. Het is hier geen speeltuin", waren de harde woorden van Van Praag voor zijn (oud-)collega.

Maar nu gaat Van Praag dus zelf ook de mist in met betrekking tot de Ajax-aandelen. "Hier is sprake van een administratieve omissie van een feit dat bij de markt wel volledig bekend was", schrijft Ajax in een reactie. "Zodra we erop gestuit zijn, is het meteen rechtgetrokken."

Maar dat maakt het allemaal niet minder kwalijk, stelt Everts. "Het gaat om het principe. Dat principe heeft hij ook heel duidelijk richting Alex Kroes verwoord. Op dit niveau speel je als beursgenoteerd bedrijf in de Champions League en dan moet je gewoon aan de wet- en regelgeving voldoen."

De hypocrisie valt ook Everts op. "Als je je algemeen directeur op straat zet vanwege een feitelijk administratief gebrek en in de media met veel aplomb snoeiharde taal gebruikt, terwijl je niet hebt voldaan aan eenzelfde verplichting, dan is dat verwijtbaar."

Sancties

Het is nog niet bekend of de AFM de kwestie gaat onderzoeken. Hoewel het om een kleine hoeveelheid aandelen gaat, vindt Everts dat de beurswaakhond dat wel zou moeten doen. "De AFM kan hier een boete voor opleggen van een half miljoen euro, maar kan die ook naar beneden bijstellen. In de praktijk gebeurt dat."