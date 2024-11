Pro-Palestina-demonstratie rondom Ajax - Maccabi Tel Aviv gaat toch niet door

De aangekondigde pro-Palestina-demonstratie die donderdagavond gehouden zou worden buiten de Johan Cruijff ArenA, gaat toch niet door. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en hoofdofficier van justitie) heeft dat gebied aangewezen als veiligheidsrisico gebied, waardoor een demonstratie geen doorgang mag vinden. Dit meldt AT5.

De plaats en timing van de demonstratie lag bijzonder gevoelig, daar deze gepland stond rondom de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De pro-Palestina-demonstraten wilden demonstreren tegen de komst van de Israëli's.

De wedstrijd ligt vanwege de ontwikkelingen in en rond Israël en de oorlog tegen Hamas en Hezbollah uitermate gevoelig. De F-Side, een van Ajax' meest fanatieke supportersverenigingen, bracht na de aangekondigde demonstraties een statement uit.

Daarin maakte de supportersgroep duidelijk dat het niets van politiek wilde zien rondom de wedstrijd. "Er zijn heftige conflicten, oorlogen en andere verschrikkelijke situaties gaande in de wereld. In de Johan Cruijff ArenA gaat het om onze club en onze stad en streven we naar saamhorigheid."

"We willen dan ook geen vlaggen van conflictgebieden en andere politieke uitingen zien. Daarnaast roepen wij iedereen op: neem je wit-rood-witte Ajax-sjaal mee! Laten we met z’n allen zorgen voor een sfeervolle ArenA", aldus de F-Side.

Er waren de afgelopen dagen zorgen over een dreigende geweldsexplosie in Amsterdam. De afgelopen dagen werden in de hoofdstad talloze stickers en posters verspreid met onder meer de leus ’geen scheidsrechter, maar strafrechter’. Demonstranten vinden dat Israël vanwege de vermeende genocide die gepleegd zou worden in Gaza en Libanon uitgesloten zou moeten worden door de internationale gemeenschap, bijvoorbeeld voor sportevenementen.

De demonstratie is nu dus alsnog verboden. Naast het gebied rondom de Johan Cruijff ArenA zijn er meerdere veiligheidsrisicogebieden aangewezen waar morgenmiddag en -avond preventief gefouilleerd mag worden: de Dam, de Wallen, Centraal Station en de metrolijn naar de Johan Cruijff ArenA.

Volgens burgemeester Femke Halsema van Amsterdam 'bestaat er op basis van informatie van politie de concrete vrees voor opstootjes tussen supportersgroepen en demonstranten, die op deze betreffende locatie en tijdstip niet op een afdoende wijze kunnen worden voorkomen. Omdat supporters hebben aangegeven ‘te willen ingrijpen’ zijn gewelddadige confrontaties een realistisch perspectief."