Priske wijst beste speler Feyenoord tegen Bayer Leverkusen in de Champions League aan: 'Hij speelt erg goed'

Brian Priske baalt logischerwijs van de forse nederlaag van Feyenoord tegen Bayer Leverkusen (0-4). Met name de wijze waarop de tegendoelpunten ontstonden stelt de trainer van de Rotterdammers absoluut niet tevreden. Toch houdt Priske vast aan enkele lichtpuntjes.

“Hwang In-beom speelde een goede wedstrijd voor ons”, zo begint de trainer voor de camera van Ziggo Sport. “Hij heeft absoluut zijn best gedaan. Hij heeft nauwelijks getraind, maar zeker in de tweede helft speelde hij erg goed.”

“Vanaf het moment dat hij meetrainde wist ik al dat het een echte versterking zou zijn. Hij heeft de kwaliteiten en de ervaring. Hij heeft al eerder Champions League gespeeld en in vele andere competities over de wereld.”

“Hij heeft de ervaring en de kwaliteit en dat hebben we vandaag zeker gezien”, besluit Priske, die beduidend minder positief is over de teamprestatie. Met name de totstandkoming van de tegentreffers leidt tot negativiteit bij de coach.

“De eerste goals... Die kunnen echt niet op Champions League-niveau. Het zijn ook topspelers waar we tegen spelen en ze hebben ons volledig afgestraft op de momenten dat wij het lieten liggen. Maar we moeten ook gewoon kijken naar hoe wij het beter hadden kunnen doen.”

“Natuurlijk was dit niet wat we van elkaar verwachtten. Dat moet beter en dat moet snel beter. Het klinkt gek om te zeggen, maar we hadden ook een aantal goede momenten.”

“Ook in de eerste helft, toen qua resultaat alles fout ging voor ons. Ik zag goede aanvallen, maar we scoorden niet en gaven een aantal doelpunten weg. Ik denk dat wij meer schoten hebben gelost dan zij”, zo besluit Priske enigszins positief.