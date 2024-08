Priske voert drie wijzigingen door bij Feyenoord voor derby tegen Sparta

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft besloten drie wijzigingen in zijn opstelling door te voeren voor de derby tegen Sparta Rotterdam. Hugo Bueno, Antoni Milambo en Bart Nieuwkoop maken plaats voor Gijs Smal, Gjivai Zechiël en Thomas Beelen ten opzichte van het gewonnen duel tegen PEC Zwolle (1-5). De wedstrijd op Het Kasteel begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Timon Wellenreuther begint onder de lat bij Feyenoord. Concurrent Justin Bijlow zit naar alle waarschijnlijkheid voor de laatste keer bij de wedstrijdselectie van de Rotterdammers. De verwachting is dat hij zijn transfer naar Southampton na het weekend afrondt.

Lichte hamstringklachten verhinderden Beelen vorige week van een basisplaats tegen PEC Zwolle. Wel viel hij aan het begin van de tweede helft in, en tegen Sparta heeft hij zijn basisplaats terug. Hij vormt het centrum met Dávid Hancko. Smal is de linksback, Lutsharel Geertruida schuift door naar de rechtsbackpositie. Nieuwkoop verhuist naar de bank.

Het middenveld bestaat andermaal uit controleurs Quinten Timber en Ramiz Zerrouki, terwijl Zechiël zijn kunsten mag vertonen op 10. Milambo zit net als Bueno niet eens bij de selectie, vanwege blessureleed.

Santiago Gimenez is de spits van dienst. De Mexicaan wordt geflankeerd door Igor Paixão (links) en Calvin Stengs (rechts). Vorig seizoen leed Feyenoord duur puntenverlies op Het Kasteel. Wel toonde het veerkracht door zich na een 2-0 achterstand in de slotfase terug te vechten naar een punt (2-2).

"Deze derby’s zijn nooit makkelijk”, blikte Priske vooruit. “We spelen uit, dus dat is ook een klein nadeel. Sparta is een goed team en ze kunnen het veel teams lastig maken. Het is aan ons om hen te verslaan."

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Reith, Meissen, Eerdhuijzen, Van der Kust; Baas, Clement; Neghli, Verschueren, Nassoh; Lauritsen

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Smal; Zerrouki, Zechiël, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.