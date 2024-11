Priske over droom Gimenez: ‘Hij zei: maak je geen zorgen coach’

Brian Priske is enorm trots op zijn spelers na de knappe comeback tegen Manchester City. De Deense coach had even het gevoel dat het een lange avond ging worden na de ruime 3-0 achterstand, maar zag zijn spelers zich terugknokken. Priske zoomde nog even speciaal in op Santiago Gimenez, die na blessureleed zijn rentree maakte.

"Ik ben heel erg trots, de jongens waren ongelooflijk. Je staat 3-0 achter in een uitwedstrijd in het Etihad Stadium, het is een grote prestatie als het aankomt op mentaliteit en karakter. Ze toonden bij de drie goals ook de individuele kwaliteit die wij hebben als team. Een groots resultaat voor ons allemaal", begint Priske voor de camera van Ziggo Sport.

Na de 3-0 achterstand zag de Deen dat Feyenoord het lastig had. “Ik denk dat iedereen hetzelfde dacht: ‘het wordt een lange, lange avond’, aldus Priske. "Het was moeilijk, maar deze jongens toonden aan dat ze hier waren om te strijden."

Gimenez keerde weer terug op de velden en luisterde zijn terugkeer op met een belangrijk doelpunt. “Ik ben blij. Santi heeft heel hard gewerkt tijdens zijn blessure. Het was zijn droom om tegen Manchester City te spelen in het Etihad.”

“We hebben het er zeker over gehad of dit het juiste moment was om hem weer minuten te geven. Hij zei: maak je geen zorgen coach, ik ben er klaar voor. Dan zie je zijn kwaliteiten”, stelt Priske.

“Het schema zat soms niet helemaal mee en de vele blessures hadden ook impact. Natuurlijk kijken we nu terug naar het duel met Salzburg, maar tegelijk had niemand verwacht dat we punten zouden pakken bij Benfica en City. Wij weten waar we toe in staat zijn”, sluit de Deen af.