Priske op persconferentie van Feyenoord: 'Sommige meningen waren respectloos naar mij en Timber'

Brian Priske was niet blij met enkele uitspraken van oud-voetballers en analisten nadat hij Quinten Timber wisselde tegen Sparta Rotterdam (1-1). Dat vertelt de trainer van Feyenoord op de persconferentie. De 23-jarige middenvelder was zichtbaar gefrustreerd toen hij eraf moest, maar Priske vond daar niets opmerkelijks aan.

De reactie van Timber werd in diverse voetbalpraatprogramma’s nabesproken en dat heeft ook Priske meegekregen. “Meningen zijn er altijd. Dat is onderdeel van het voetbal en hoort bij mijn werk. Meestal vind ik het leuk, alleen het is niet leuk wanneer het respect ontbreekt.”

“Ik vind dat sommige meningen respectloos waren, zowel naar mij als naar Quinten. Soms moet je even wat verder denken, helemaal als je een oud-speler bent. Dan weet je hoe het werkt”, aldus de trainer.

Priske wijst naar de fitheid van Timber. “Ik zei al een aantal weken dat Timber op dat moment nog steeds moest werken aan zijn fitheid. Het was mijn taak om dat proces in goede banen te leiden en hem te beschermen. Hij mocht geen terugval krijgen, daar hield ik rekening mee. Daardoor is hij wel in een goede flow bij het Nederlands elftal gekomen: omdat ik hem niet helemaal heb uitgeperst.”

‘Geen vreemde reactie na wissel’

Priske keek bovendien helemaal niet op van de reactie van Timber na zijn wissel tegen Sparta. “Ik zag geen reactie bij hem, als ik eerlijk ben. Ik zie een speler die gewisseld wordt en teleurgesteld is. Dat is logisch, want ik zou ook teleurgesteld zijn in zijn situatie. Op dat moment kon ik hem niet uitleggen waarom ik hem eraf haalde.” De trainer vertelt dat hij spelers na wedstrijden altijd uitlegt waarom hij ze wisselde.

Spelers die teleurgesteld zijn mogen ook altijd binnenlopen op zijn kantoor, aldus Priske. “Richting de spelers wil ik altijd respectvol zijn. Ik leg ze uit waarom ik bepaalde keuzes maak.”

“Ik geef ze niet altijd alle details, want het is ook hun werk om op de juiste manier een reactie te geven. Het is ook aan de spelers om proactief te reageren op bepaalde keuzes”, aldus de oefenmeester van Feyenoord.