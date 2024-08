Priske legt zijn keuze voor nieuwe eerste doelman van Feyenoord uit

Voor Brian Priske was er deze voorbereiding direct een knoop door te hakken bij Feyenoord. De opvolger van Arne Slot kiest voor Timon Wellenreuther als eerste doelman. Laatstgenoemde staat dan ook in de basisopstelling voor de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. "Het is een beslissing voor de lange termijn", zegt de Deense coach voorafgaand aan de wedstrijd bij ESPN.

Wellenreuther wist de concurrentiestrijd met Justin Bijlow te winnen. "Het is een lange voorbereiding geweest, waarin we de tijd hebben gekregen om iedereen te bekijken", aldus Priske. "Het was geen makkelijke beslissing. We hebben twee hele goede keepers, een luxeprobleem."

De keepers hoorden het verdict al enkele dagen terug. "Ik heb het vrijdag verteld. Ik vind het belangrijk om dat een-op-een te doen, om ook het vertrouwen van de spelers te krijgen. Het is voor Justin natuurlijk een heel zware beslissing, het is heel moeilijk voor hem."

Priske is blij met de manier waarop Bijlow omgaat met de domper. "Justin reageerde zoals verwacht heel professioneel. Gisteren op de training heeft hij zich heel professioneel opgesteld, zoals ik ook verwacht had. Dat is ook zoals het zou moeten zijn. Ik heb respect voor hoe Justin met de situatie omgaat."

Wellenreuther krijgt voorlopig het vertrouwen onder de lat bij Feyenoord. "Voor deze positie is consistentie belangrijk. De eerste keeper heeft het vertrouwen nodig van de coach en de spelers om hem heen."

Feyenoord gaat in het Philips Stadion vol voor de overwinning. "Wij komen hier niet om te verdedigen. We komen hier om dominant en dapper te zijn. Dat is onze filosofie. We komen hier niet de bus parkeren. We willen hoog druk zetten."

