Priske improviseert bij Feyenoord en schuift verdediger linie door tegen Bayern München

Trainer Brian Priske van Feyenoord heeft zijn opstelling voor de Champions League-ontmoeting met Bayern München bekendgemaakt. Door de vele geblesseerden op het middenveld opteert Priske Thomas Beelen op het middenveld. Het duel in De Kuip begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Justin Bijlow begint onder de lat bij de Rotterdammers, die aantreden met vier verdedigers: Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Gijs Smal.

Priske kiest ervoor om centrumverdediger Thomas Beelen door te schuiven naar het middenveld. Antoni Milambo en Calvin Stengs maken het middenrif van de Rotterdammers compleet.

Voorin kent Priske een stuk minder kopzorgen. Santiago Gimenez hoopt in de spits op bruikbare ballen van vleugelspelers Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Priske bevestigde dat de al langer geblesseerden Hwang In-beom en Quinten Timber Bayern-thuis niet zouden redden. Daar kwam het nieuws bij dat ook Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki geblesseerd moesten afhaken.

Voor Feyenoord is 2025 slecht begonnen met een nederlaag tegen directe concurrent FC Utrecht en een gelijkspel bij Willem II. Toch kan de wereld er na woensdagavond heel anders uitzien. Een gelijkspel tegen Bayern is zo goed als zeker genoeg voor een plek in de tussenronde.

“Wij moeten aantonen dat we vechten voor elkaar”, sprak Priske vooraf bemoedigende woorden. “Minder woorden, meer daden. Dat zullen de mensen hier goed kennen.”

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Milambo, Stengs; Hadj Moussa, Gimenez, Paixao

Opstelling Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane.