Trainer Brian Priske van Feyenoord heeft bekendgemaakt welke elf spelers hij opstelt voor de kraker tegen FC Utrecht. Calvin Stengs start op 10, waardoor Antoni Milambo wat naar achteren schuift op het middenveld. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Justin Bijlow heeft de concurrentiestrijd van Timon Wellenreuther voorlopig weer gewonnen en staat dus ook tegen Utrecht onder de lat. Givairo Read Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno vormen de defensie.

Zowel Hwang In-beom (geblesseerd) als Quinten Timber (geblesseerd en geschorst) is er niet bij tegen de directe concurrent om plaats twee. Ramiz Zerrouki is de vervanger van Timber, terwijl Milambo op de plek van Hwang speelt. Stengs keert op 10 terug in het elftal.

Voorin is Santiago Gimenez de spits van dienst. De Mexicaan wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links). Quilindschy Hartman, Jordan Lotomba, Ayase Ueda en Bart Nieuwkoop zijn er net als Hwang en Timber niet bij. Julián Carranza keert daarentegen terug in de selectie.

Feyenoord staat momenteel één punt achter op Utrecht en weet dus dat een zege genoeg is om plek drie over te nemen van de Domstedelingen. “We hebben een goede week gehad in Marbella en daarna ook nog een aantal goede sessies gehad op 1908”, blikte Priske vooruit op het treffen. “Ik ga met vol vertrouwen richting de tweede helft van het seizoen.”

Priske is wel op zijn hoede voor de kwaliteiten van Utrecht. “In de Eredivisie spelen goede ploegen en dat is zondag niet anders. FC Utrecht is een goede ploeg met goede spelers. Ze spelen met vertrouwen. En ja, FC Utrecht is zeker een concurrent.”

Bij de Domstedelingen begint aanwinst Sébastien Haller op de reservebank. David Min is daarom de spits van dienst. Miliano Jonathans, overgenomen van Vitesse, neemt eveneens plaats in de dug-out. Vasilis Barkas ontbreekt tussen de palen, terwijl ook Nick Viergever er niet bij is. Jens Toornstra verschijnt wel aan de aftrap tegen zijn oude ploeg.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Zerrouki, Stengs, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.

Opstelling FC Utrecht: Brouwer; Horemans, Van der Hoorn, Vesterlund, El Karouani; Iqbal, Toornstra, Aaronson; Miguel Rodríguez, Min, Cathline.