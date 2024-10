Feyenoord won op bezoek bij Girona (2-3) voor het eerst in 22 jaar een uitwedstrijd in de Champions League. De Rotterdammers moesten diep gaan, ook omdat Ayase Ueda een penalty miste. Trainer Brian Priske geeft één duidelijke reden waarom Quinten Timber, die de penalty tegen NAC Breda nog nam, gepasseerd werd.

Feyenoord kreeg in de eerste helft een penalty te nemen. De uitstekend pressende Timber werd na een balonderschepping aangetikt en verdiende de strafschop. Niet iedereen begreep dat Timber vervolgens niet achter de bal ging staan, zoals de middenvelder anderhalve week geleden tegen NAC deed.

In plaats daarvan mocht Ueda nemen. De penalty werd uit de hoek getikt door doelman Paulo Gazzaniga. Priske wordt na afloop op de persconferentie gevraagd naar de gemiste penalty van Ueda.

"Dit is voetbal", zegt de Deen. "Ayase wilde natuurlijk scoren. Helaas lukte dat niet. Aan onze kant werd ook een strafschop tegengehouden. Het gebeurt."

Priske wordt gevraagd waarom Ueda nam. "Ayase is normaal gesproken een heel goede nemer. Ik heb veel penalty's van hem gezien, ook bij Japan."

Er is een reden dat Ueda de voorkeer kreeg. "Ik vind het altijd goed om de spits de penalty's te laten nemen. Zij kunnen zo aan doelpunten komen en aan hun vertrouwen werken."

Voor Priske is Ueda de duidelijke nummer één. "Voor mij is het best makkelijk. Ayase heeft er veel gemaakt. Timber zit bij hem in de buurt, maar als het kan geef ik de voorkeur aan een spits."