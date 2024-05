Primeur in Duitsland: eerste vrouwelijke hoofdcoach in profcompetitie mannen

Een primeur in Duitsland. Sabrina Wittmann is de nieuwe hoofdtrainer van derdedivisionist FC Ingolstadt 04 en is daarmee de eerste vrouwelijke hoofdtrainer op het Duitse profniveau ooit. Wittmann maakt het seizoen af bij Ingolstadt, dat Michael Köllner donderdag op straat zette.

Köllner werd ontslagen wegens de 'negatieve ontwikkeling van de sportieve resultaten' en moest dat dus bekopen met zijn ontslag. Zodoende komt Wittmann voor de groep te staan. De 32-jarige Duitse was hoofdtrainer van de Onder 19 van Ingolstadt en maakt nu dus een fraaie promotie.

Wittmann verliet Duitsland op zestienjarige leeftijd om aan de slag te gaan in de Verenigde Staten, waar zij in Kentucky de leiding had over een studententeam. Na een jaar keerde zij terug naar Duitsland. In 2009 werd zij coach bij de Audi Schanzer voetbalschool. Drie jaar later ging zij aan de slag bij de Onder 15 van Ingolstadt.

Via de Onder 16 en Onder 17 werd zij ook assistent van Duitsland Onder 16 en is zij sinds het seizoen 2021/22 de hoofdtrainer van de Onder 19 van Ingolstadt. Daarnaast is zij aangesteld als 'hoofd voetbalontwikkeling' bij de club.

"Er is geen plek waar ik liever mijn debuut als hoofdcoach voor had willen maken", reageert Wittmann op de clubwebsite. "Ingolstadt is iets heel speciaals voor mij, de club uit mijn geboortestad. Ik ben hier negentien jaar geleden begonnen, heb er zelf gespeeld en mijn eerste stappen gezet als coach."

"Als coach hebben de verantwoordelijken mij hun vertrouwen gegeven en mij altijd gesteund. Door al mijn jaren aan de zijlijn van veel jeugdteams ben ik uitgegroeid tot de coach die ik nu ben." Ingolstadt staat elfde in de 3. Bundesliga en weet dat het niet meer kan promoveren of degraderen.

Algemeen directeur Dietmar Beiersdorfer is in zijn nopjes met de aanstelling. “Sabrina Wittmann kent onze club beter dan wie dan ook en is een Schanzer in hart en nieren. Als waarnemend hoofdtrainer van onze zeer succesvolle Onder 19 heeft zij zich de afgelopen jaren – zowel professioneel als persoonlijk – voortdurend ontwikkeld."

