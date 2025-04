Premier League voert revolutionaire wijziging door vanaf 12 april

De Premier League gaat aan de slag met nieuwe technologie, zo kondigt de competitieleiding aan via de officiële kanalen. Vanaf speelronde 32 wordt er in de topcompetitie gebruikgemaakt van semi-geautomatiseerde buitenspeltechnologie. Ook in de FA Cup-duels vanaf 12 april wordt de nieuwe techniek ingezet.

Met de buitenspeltechnologie wordt er automatisch een virtuele buitenspellijn getrokken. Die lijn wordt zichtbaar gemaakt op basis van spelersdata en het versnelt de VAR-check bij een buitenspelmoment.

“De lijn wordt niet nauwkeuriger dan dat die nu is, maar het zal sneller, efficiënter en consistenter zijn”, zo luidt de uitleg van de Premier League. De technologie wordt dit seizoen voor het eerst gebruikt in een live-wedstrijd.

Het hoofddoel van de technologie is het uit handen nemen van werk van de VAR, die zich daardoor beter kan focussen op andere zaken tijdens het checken van doelpunten. Op dit moment duurt het beoordelen van een buitenspelsituatie relatief lang, omdat de lijnen handmatig getrokken moeten worden.

Vanaf 12 april zal er automatisch een lijn gezet worden op de beeldschermen van de VAR, en die is ook voor de kijkers thuis én in het stadion te zien. De dienstdoende videoscheidsrechter moet de automatisch getrokken lijn nog wel zelf goedkeuren.

Het SAOT (Semi Automated Offside System) maakt gebruik van dertig camera’s in de Premier League-stadions. Uit alle hoeken legt apparatuur de wedstrijdsituaties vast om een zo nauwkeurig mogelijke lijn te trekken.

Volgens de informatie kan het SAOT vanaf nu binnen dertig seconden duidelijk maken of er sprake is van buitenspel. Voor de invoering ervan kon het trekken van een lijnen en het beoordelen enkele minuten in beslag nemen.