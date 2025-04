Ivan Juric verlaat Southampton per direct, meldt Sky Sports. De Kroaat was nog maar 108 dagen de manager van the Saints, maar presteerde niet beter dan zijn voorganger Russell Martin. De opvolger van Juric is nog niet bekend.

Zondag speelde de ploeg van voormalig AZ-speler Yukinari Sugawara uit bij Tottenham Hotspur. Na een 3-1 verlies werd degradatie naar de Championship een feit. Met nog 7 wedstrijden te gaan is het gat van 22 punten te groot.

Juric was voor zijn tijd bij Southampton een lange tijd actief in Italië. Hij was onder andere interim-trainer van AS Roma en trainer van Torino tussen 2021 en 2024. In december stapte hij in bij de hekkensluiter van de Premier League.

Van de veertien Premier League-wedstrijden waarin Juric de coach was, verloor hij er twaalf. In de twee overige wedstrijden pakte hij vier punten. Een 1-2 overwinning uit bij Ipswich Town en een 1-1 thuis tegen Crystal Palace.

De degradatiestrijd lijkt voor de rest ook gespeeld. Leicester City en Ipswich Town staan behoorlijk wat punten achter Wolverhampton Wanderers op plek zeventien. Het gat tussen de twee laatstgenoemde bedraagt twaalf punten.

Zaterdag 12 april staat de volgende wedstrijd voor Southampton op het programma. Om 16.00 uur komt Aston Villa op bezoek in het St. Mary’s Stadium. De ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen staat momenteel zesde en is nog in de race om Champions League-plaatsing.