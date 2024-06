Precieze bedrag dat Feyenoord voor Priske betaalt lijkt bekend

Het lijkt een kwestie van tijd totdat de overstap van Brian Priske naar Feyenoord rond is. Clubwatcher Martijn Krabbendam vertelt bij Voetbalpraat van ESPN dat de kans heel groot is dat de Deen de opvolger van Arne Slot wordt. De journalist van Voetbal International weet daarnaast welk bedrag Feyenoord voor hem op tafel legt.

Krabbendam schetst bij het praatprogramma de status van Feyenoords zoektocht naar een nieuwe trainer. "Het is niet zo dat ze nu nog met vier kandidaten bezig zijn", legt hij uit.

"Hij (Priske, red.) is hier geweest, ze hebben gesproken en hij moet het gewoon worden", is Krabbendam duidelijk. Kenneth Perez vraagt af wat de bekerwinnaar voor Priske betaalt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Hij heeft in oktober zijn contract verlengd met twee jaar, dus moet je wat meer betalen", weet Krabbendam. "Misschien is er wel een clausule, dat weet ik niet. Er wordt gesproken over anderhalf miljoen euro."

Krabbendam weet niet of met dat bedrag 'het hele pakketje' betaald is, doelend op de twee assistenten die Priske meeneemt van Sparta Praag.

Feyenoord heeft naar verluidt reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de beoogde nieuwe oefenmeester. Volgens Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad was er zondag al sprake van een overeenkomst tussen club en trainer.

Priske zou zelf staan te 'trappelen' om te beginnen aan een dienstverband in De Kuip. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Deense coach volgende week definitief een contract ondertekent in Rotterdam.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties