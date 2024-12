Prachtige beelden: Edoardo Bove keert onder luid applaus weer terug bij selectie Fiorentina

Fiorentina heeft beelden gepubliceerd van Edoardo Bove die zich weer bij zijn teamgenoten heeft gevoegd. De middenvelder van de Italiaanse club zakte twee weken geleden in elkaar tijdens het Serie A-duel met Inter. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en belandde daar op de Intensive Care, maar is vrijdag volgens Italiaanse media weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Op beelden op de sociale media van Fiorentina is te zien hoe Bove het trainingscomplex binnenloopt en met luid applaus wordt ontvangen door zijn teamgenoten. Ook gaat hij met verschillende mensen op de foto en speelt hij pool.

Bove, door Fiorentina gehuurd van AS Roma, ging twee weken geleden tijdens de wedstrijd tegen Inter naar de grond en bleef roerloos liggen. Teamgenoten en even later medisch personeel snelden naar Bove toe, die uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het werd al snel duidelijk dat Bove geen blijvende schade over zou houden aan zijn centrale zenuwstelsel of cardiorespiratoir systeem (hart en ademhaling). Wel werd hij in eerste instantie in een kunstmatige coma gehouden.

Inmiddels gaat het weer stukken beter met de Italiaan. Eerder deze week werd er volgens Italiaanse media al een defibrillator bij hem geplaatst, en vrijdag mocht hij het ziekenhuis weer verlaten.

Nu is Bove dus herenigd met zijn teamgenoten. Overigens is de kans groot dat Bove niet meer voor Fiorentina in actie kan komen, aangezien spelen met een defibrillator niet is toegestaan in de Serie A.

De wedstrijd tussen Fiorentina en Inter werd overigens gestaakt en moet op een later moment nog worden uitgespeeld. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.