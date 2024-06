Prachtig: Nederlandse iconen schitteren in heerlijke EK-opwarmvideo Oranje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het Nederlands elftal, dat een heerlijke opwarmvideo voor het EK deelt.

Vrijdagavond staat het openingsduel tussen gastland Duitsland en Schotland op het programma. Nederland speelt zondag haar eerste groepsduel tegen Polen. In aanloop naar het EK deelt Oranje alvast een heerlijke opwarmvideo.

In de video is er een rol neergelegd voor enkele Nederlandse iconen, zoals Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Willem van Hanegem, Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam. In de teaser staat de klassieke Hollandse school centraal.

