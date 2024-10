Prachtig afscheid voor recordinternational Andrés Guardado bij Mexico

Andrés Guardado heeft dinsdagnacht zijn laatste interland gespeeld voor Mexico. Dit was een oefeninterland tegen de Verenigde Staten en deze werd met 2-0 gewonnen. Tijdens dit duel heeft Guardado een prachtig afscheid gekregen.

De voormalig PSV’er begon in de basis, maar lang speelde hij niet. Na negentien minuten spelen ging het bord van de vierde man omhoog met zijn nummer. Normaal gesproken is het niet fijn als je zo vroeg in de wedstrijd gewisseld wordt, maar dit keer was dat niet het geval.

De inmiddels 38-jarige Guardado had namelijk negentien jaar lang rugnummer 18 gedragen voor de nationale ploeg. Na dit moment verliet Guardado, uiteraard onder begeleiding van een staande ovatie, het veld.

Hij bedankte zijn landgenoten en zo zat een bijzondere interlandcarrière erop. Guardado debuteerde voor Mexico in 2005. Hij won in 2011, 2015 en in 2019 de Gold Cup met Mexico en was actief op vijf verschillende WK’s.

Opvallend was dat Guardado voor deze interlandperiode, zijn laatste interland speelde op het WK 2022. Dat bondscoach Javier Aguirre de middenvelder opriep, was dit keer puur om hem een waardig afscheid te geven als international.

Voor Mexico was dit gelukkig niet het enige hoogtepunt van de avond. De Mexicanen wisten voor het eerst in vijftien jaar de VS in eigen land te verslaan.

Kort na de wissel van Guardado was het Raúl Jiménez die de score opende voor de Mexicanen. Vroeg in de tweede helft verdubbelde César Huerta de score.