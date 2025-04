Pover Atlético Madrid verliest in extremis en lijkt titelrace in LaLiga definitief op te geven

Atlético Madrid heeft zaterdag dure punten gemorst in LaLiga. De nummer drie verloor bezoek bij Las Palmas in extremis met 1-0. Atlético staat nu tien punten achter koploper FC Barcelona, met nog zes speelronden te gaan in Spanje.

Jan Oblak hield Atlético op de been met een fraaie redding op een kopbal van Álex Suárez. Dário Essugo had daarna pech met een schot dat net naast het doel vloog. De thuisclub werd dus tweemaal gewaarschuwd in de beginfase.

In de slotfase van de eerste helft lieten Julián Alvarez en Alexander Sørloth zich gelden. In beide gevallen trad doelman Dinko Horkas handelend op. Atlético had een doelpunt nodig, maar met name na rust bleven echte kansen uit voor de ploeg van Diego Simeone.

Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van de gasten uit Madrid. Nummer achttien Las Palmas daarentegen koesterde het punt in de strijd tegen rechtstreekse degradatie uit LaLiga.

Giuliano Simeone bleef het proberen en had pech toen zijn schot in de 83ste minuut naast het doel vloog. In de slotfase verschenen Antoine Griezmann en Ángel Correa nog binnen de lijnen, maar de zo gewenste 0-1 voor Atlético verscheen niet meer op het scorebord.

Sterker nog, Las Palmas kwam in de 93ste minuut op 1-0. Javier Muñoz scoorde, al gaf de assistent-scheidsrechter eerst nog buitenspel. Na een check bij de VAR werd de goal alsnog toegekend, tot grote vreugde van de thuisclub.

Atlético verliest dus en lijkt voorlopig af te haken in de strijd om de Spaanse landstitel. De formatie van Simeone mag het donderdag weer proberen, dan tegen stadgenoot Rayo Vallecano.