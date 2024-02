Positie Ten Hag wankel: Man United ziet potentiële opvolger in de Premier League

De positie van Erik ten Hag bij Manchester United is nog altijd wankel, zo schrijft het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News. Volgens het regionale blad houdt de groep van de nieuwe co-eigenaar Sir Jim Ratcliffe Roberto De Zerbi in de gaten.

Zaterdagmiddag verloor Manchester United voor de tiende keer dit Premier League-seizoen. Op Old Trafford was Fulham met 1-2 te sterk voor de ploeg van Ten Hag.

Ineos-eigenaar Ratcliffe gaat de komende maanden de prestaties van de club evalueren en dan beslissen of Ten Hag vervangen moet worden. De Zerbi is de voornaamste kandidaat om het stokje over te nemen.

De Italiaanse trainer van Brighton & Hove Albion staat alleen niet op het lijstje bij de rode club uit Manchester. Volgens MEN ziet Manchester City in hem de ideale opvolger van Pep Guardiola.

Ratcliffe is niet helemaal honderd procent overtuigd van Ten Hag. Zijn positie als manager bij Manchester United hangt echt af van de komende maanden. De club doet nog mee in de strijd om de FA Cup en kan nog vierde worden in de Premier League.

Eerder werden zowel Louis van Gaal, als José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer ontslagen bij the Mancunians, toen ze de vierde plaats niet wisten te halen. De vierde plek in Engeland is namelijk goed voor een Champions League-ticket.

Mocht Ratcliffe besluiten om Ten Hag te ontslaan, is het niet de eerste grote verandering die hij doorvoert. Omar Berrada werd bij Manchester City weggehaald en gaat de functie van algemeen directeur vervullen, terwijl Manchester United aast op Dan Ashworth van Newcastle United om de vacature van technisch directeur in te vullen.

