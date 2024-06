Portugal tankt vertrouwen in aanloop naar het EK met zege op Finland

Portugal heeft dinsdagavond in een oefenduel gewonnen van Finland: 4-2. De thuisploeg kwam op een 3-0 voorsprong dankzij doelpunten van Rúben Dias, Diogo Jota en Bruno Fernandes, maar zag Finland uiteindelijk nog akelig dichtbij komen dankzij twee treffers van Teemu Pukki. Portugal, dat Cristiano Ronaldo miste, wist de overwinning uiteindelijk over de streep te trekken.

Bijzonderheden:

De eerste treffer van de avond zou al na ruim twintig minuten vallen dankzij Rúben Dias. De verdediger van Manchester City kwam los van zijn directe tegenstander en kopte een afgemeten corner van PSG-middenvelder Vitinha bij de tweede paal binnen: 1-0. De thuisploeg moest tot de extra tijd van de eerste helft wachten op het volgende doelpunt.

Die treffer kwam op naam van Diogo Jota, die een strafschop benutte en de marge daardoor uitbreidde naar twee: 2-0. Bondscoach Roberto Martínez voerde in de rust veel wissels door. Zo gingen Diogo Jota, Rafael Leão, Rúben Dias en Nuno Mendes naar de kant voor Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Gonçalo Inácio en Diogo Dalot. Bruno Fernandes kwam in het veld voor João Palhinha.

De aanvoerder van Manchester United zou tien minuten na rust de 3-0 op het scorebord zetten. Ex-Ajacied Francisco Conceição legde de bal op de rand van het strafschopgebied af op Bruno Fernandes, die in één keer uithaalde en de rechterhoek vond: 3-0. Wie dacht dat het toen beslist was, kwam bedrogen uit. Pukki zou in de laatste twintig minuten namelijk nog twee keer scoren.

Zijn eerste treffer was de mooiste: de Fin verschalkte Portugal-doelman José Sá met een fijn lobje. Finland ging in de slotfase nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen. Sterker nog: Bruno Fernandes maakte in de 84ste minuut de 4-2, wederom op aangeven van Francisco Conceição. De statistieken logen er ook niet om: 24 schoten van Portugal tegenover slechts 2 van Finland.

