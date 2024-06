Poolse bondscoach ergert zich wild aan uitspraak Koeman: ‘Bel Barcelona maar’

Michal Probierz is niet blij met de uitspraken van Ronald Koeman over Robert Lewandowski. Woensdag liet de bondscoach van Nederland doorschemeren dat hij nog twijfelt over de inzetbaarheid van de Poolse spits, maar Probierz maakt tijdens zijn persconferentie duidelijk dat daar geen twijfel over mag bestaan.

EK-opponent Polen zag sterspeler Lewandowski uitvallen in de uitzwaaiwedstrijd tegen Turkije. Lewandowski ging ruim een kwartier na het uitvallen van Karol Swiderski geblesseerd op de grond zitten en liet zich direct vervangen. Een flinke aderlating voor Polen, dat ongeveer een week eerder ook al Arkadiusz Milik kwijtraakte aan een blessure.

Dinsdag maakte de Poolse bond al duidelijk dat Lewandowski door zijn blessure niet op tijd fit is om het duel met Oranje te halen. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Robert kan spelen in de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk”, zo klonk het.

Woensdag reageerde Koeman desgevraagd op het niet meespelen van de spits van FC Barcelona. "Ik heb het gehoord, maar ik weet niet of het allemaal waar is. Ik heb altijd twijfels. We zien het zondag wel”, zei Koeman.

De woorden zijn ook de Poolse bondscoach ter ore gekomen, maar die is not amused met de uitspraken van zijn concullega. “Het is moeilijk voor mij om te zeggen wat er eigenlijk in zijn hoofd omgaat.”

“Ik ken hem niet persoonlijk, alleen van het veld. Daar is het een fenomeen met een geweldige trap geweest”, zo ging Probierz verder. “Robert zal zeker niet spelen. En als Koeman dat niet gelooft, moet hij misschien eens naar FC Barcelona bellen. Het klopt dat Robert een zeer belangrijk onderdeel van de ploeg en een van de beste spelers ter wereld is, maar hij is er niet bij.”

“Als wij zoiets officieel melden, is dat om twijfels bij ons publiek weg te nemen”, benadrukt de bondscoach van Polen. Komende zondag wordt er om 15:00 uur afgetrapt in Hamburg.

