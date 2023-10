Politiechef Amsterdam pleit na AZ - Legia voor keiharde landelijke maatregel

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 21:08 • Jonathan van Haaster

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw pleit voor een keiharde maatregel als fans van Europese clubs zich voor een tweede keer misdragen op Nederlandse bodem. Paauw vindt dan dat die clubs geen supporters meer mogen meenemen naar Nederland. Dat schrijft Paauw in een open brief aan de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. In laatstgenoemde stad ging het onlangs mis rondom het duel AZ - Legia Warschau. Die gebeurtenissen gebruikt Paauw als een van zijn argumenten voor zijn betoog.

Met name voor de wedstrijd ging het mis tussen supporters van Legia en de Nederlandse politie en beveiliging van AZ. Supporters van Legia, waarvan een deel zonder wedstrijdkaart, bestormden voor de aftrap het uitvak van het AFAS Stadion. Daarbij was een ingreep van de Mobiele Eenheid (ME) niet genoeg om de Poolse supporters tegen te houden. Een ME’er raakte zelfs bewusteloos door het geweld van de fans van Legia. De Poolse club kreeg vrijdagavond te horen dat de straf 15.000 euro en een wedstrijd zonder uitpubliek bedraagt.

"In de afgelopen periode zijn diverse incidenten voorgevallen rondom Europese voetbalwedstrijden, waarbij sprake is geweest van ernstig supportersgeweld" schrijft Paauw. "Daarbij zijn diverse politie-collega’s gewond geraakt. Het meest recente voorbeeld hiervan is de wedstrijd AZ - Legia Warschau. In dit licht zien wij ons genoodzaakt u voorliggende brief toe te sturen, met hierin de oproep om supporters van clubs die zich misdragen in de toekomst niet meer te ontvangen."

"De directe aanleiding voor onze oproep is, dat zich in korte tijd rondom de Europese voetbalwedstrijden opeenvolgend een aantal gewelddadige incidenten heeft voorgedaan." Eerder dit seizoen ging het ook mis rondom de wedstrijd FC Twente - Hammarby IF in de voorronde van de Conference League. Onder meer op de hoofdtribune van De Grolsch Veste braken toen vechtpartijen uit tussen supporters van beide ploegen. Fans van Twente mochten vervolgens niet afreizen naar Zweden voor de return uit angst voor meer rellen. "Ondanks dat we het afgelopen seizoen een lichte daling zien van het totaal aantal geweldsincidenten binnen het betaald voetbal, worden onze collega’s in toenemende mate geconfronteerd met gecoördineerd georganiseerd heftig supportersgeweld."

"Nog meer dan voorheen brengt de politie-inzet rondom voetbalwedstrijden daardoor onacceptabele risico’s met zich mee. Er is sprake van meer extreem en meer georganiseerd geweld, waarbij de politie steeds vaker een gericht doelwit lijkt te zijn. Zo zijn bij het meest recente incident op 5 oktober jongstleden de ME-collega’s niet alleen fysiek belaagd, waarbij een politie-collega bewusteloos is getrapt, maar zijn ook geweldsmiddelen van hen afgenomen." Om die reden moeten de uitsupporters van clubs die dergelijke groepen hooligans herbergen, bij alle Nederlandse voetbalclubs worden geweerd, vindt hij.

Buitensporige politie-inzet

Paauw stelt dat er rondom Europese wedstrijden op Nederlandse bodem sprake is van buitensporige politie-inzet. "Daardoor kan het niet anders dat een specialistische groep collega’s bovengemiddeld vaak wordt ingezet. Deze zelfde zogenoemde kwaliteitsgroepen, zijn ook aan zet bij ondersteuning van bijvoorbeeld demonstraties door het hele land." Volgens Paauw gaat die buitensporige inzet ook ten koste van de kwaliteit van het opreden van de politie. Hij doelt daarbij op scherpte en flexibiliteit van de agenten. "Daar komt het verhoogde geweld in de richting van de ME nog bovenop. Goed werkgeverschap staat daarmee voor ons op alle punten onder druk."

Burgers de dupe

Een bijkomend feit van de buitensporige politie-inzet is dat de politie dan op andere plekken niet aanwezig kan zijn. "Aanvullend op onze verantwoordelijkheid als werkgever, moeten wij constateren dat de inzet rondom Europese voetbalwedstrijden ook gevolgen heeft voor de reguliere inzet en de plicht die wij hebben te vervullen richting de bewoners. Meest zichtbaar is dit binnen de basisteams, die momenteel al onder de sterkte moeten functioneren. Zij kunnen, doordat ze leveren aan de kwaliteitsgroep ME, bijvoorbeeld minder zichtbaar zijn in de wijken." Een ander gevolg is dat er minder veiligheidsbeelden kunnen worden gemaakt én het draaien van onderzoeken omlaag gaat.

"Alles overziende willen wij u middels deze brief dan ook oproepen om geen uitpubliek meer toe te staan bij Europese voetbalwedstrijden van clubs, waarvan de supportersgroepen zich schuldig hebben gemaakt aan (excessief) geweld. Legia Warschau is daarbij wat ons betreft de eerste club die hiervoor in aanmerking komt en waarvan de supporters in heel Nederland niet meer welkom zouden moeten zijn. De burgemeester van Alkmaar heeft zich hierbij reeds uitgesproken dat zij supporters van deze club niet meer in haar stad wil ontvangen."