Pol van Boekel opnieuw mikpunt van Spaanse media na Europees optreden

Vrijdag, 19 mei 2023 om 14:05 • Wessel Antes • Laatste update: 14:11

Er is opnieuw kritiek op de Nederlandse arbitrage vanuit Spanje. Hoewel Sevilla zich donderdagavond ten koste van Juventus verzekerde van de finale van de Europa League, moeten Danny Makkelie en Pol van Boekel het ontgelden in de media. Met name laatstgenoemde staat er slecht op in Spanje, daar hij volgens Mundo Deportivo Barcelona heeft benadeeld tijdens de groepsfase van de Champions League. Sindsdien is videoscheidsrechter Van Boekel regelmatig het mikpunt bij de Spaanse sportkrant.

Volgens Mundo Deportivo had Sevilla donderdag in de eerste helft een penalty moeten krijgen, toen Juventus-vleugelspeler Juan Cuadrado een onrechtmatige tackle uitvoerde op Sevilla-middenvelder Oliver Torres. “Makkelie zag er geen penalty in, maar het opvallendste was dat hij niet werd gecorrigeerd door de VAR. Voor iemand als Van Boekel is dat vooral opvallend, omdat hij wordt beschouwd als een van de beste videoscheidsrechters van de wereld. Hij was ook actief op het WK in Qatar.” De sportkrant dacht daardoor direct terug aan het duel tussen Internazionale en Barcelona, tijdens de groepsfase van de Champions League.

“Eerder dit jaar was hij VAR voor scheidsrechter Dennis Higler en zag hij een duidelijke handsbal van Denzel Dumfries over het hoofd, waardoor Barcelona geen strafschop kreeg”, valt te lezen. Barcelona ging uiteindelijk als nummer drie in de groep naar de knock-outfase van de Europa League, waarin Manchester United uiteindelijk te sterk bleef. Mundo Deportivo ziet Van Boekel als hoofdreden voor de uitschakeling van Barça in het miljardenbal.

Monchi, technisch directeur van Sevilla, was na afloop woest over het moment met Torres. “Hier hoef ik niet eens over na te denken. Je ziet de beelden en de tackle is in het strafschopgebied. Tenzij de regels zijn veranderd, wat volgens mij niet zo is, is dit een strafschop. Voor de scheidsrechter was dit moeilijk, de VAR had hem moeten corrigeren. Maar goed, dat is niet gebeurd en dat moeten we accepteren.” Sevilla bereikte ondanks het gestuntel van Van Boekel de finale van de Europa League. In Boedapest is AS Roma op woensdag 31 mei de tegenstander.