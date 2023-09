Pochettino krijgt Chelsea maar niet aan de praat en zet akelige reeks voort

Zondag, 17 september 2023 om 16:55 • Tom Rofekamp

Chelsea heeft zondag voor de tweede maal op rij puntenverlies geleden in de Premier League. Op bezoek bij Bournemouth kwamen de manschappen van Mauricio Pochettino niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Zo komt Chelsea op een teleurstellend puntenaantal van vijf punten in vijf competitiewedstrijden. Pochettino weet voor het veertiende uitduel in de Premier League op rij niet te winnen.

Bij Chelsea – waar Noni Madueke en Moises Caicédo ontbraken vanwege blessures – kreeg Mykhaylo Mudryk eindelijk eens een kans in de basis. De Oekraïner, die in januari nog voor zeventig miljoen euro overkwam van Shakhtar Donetsk, mocht tot zondag alleen nog maar invallen van Pochettino. Mudryk beschaamde het vertrouwen niet. Hij was de gevaarlijkste man bij Chelsea in de eerste helft en bekroonde dat na dertien minuten spelen bijna met een assist.

Mudryk ging een combinatie aan met Nicolas Jackson en laatstgenoemde mikte de bal bekeken richting doel. Bournemouth-goalie Neto kon er niet bij, maar zag de bal tot zijn opluchting op de paal uiteenspatten. Daarna groeide de thuisploeg meer in de wedstrijd. Toch was het Chelsea dat het grootste gevaar stichtte: gelegenheidscaptain Conor Gallagher zette Neto aan het werk na wederom een goede actie van Mudryk.

Vlak na de thee dacht Chelsea op voorsprong te komen. Levi Colwill verzilverde de rebound van Raheem Sterlings vrije trap, maar stond daarbij buitenspel. Bournemouth wist de strijd nog niet beslist en zette brutaal aan. Voormalig AZ'er Milos Kerkez kreeg Dominic Solanke bijna in scoringspositie en zag Thiago Silva de meubelen ternauwernood redden voor the Blues.

Bournemouth-manager Andoni Iraola trachtte iets te forceren door Justin Kluivert te brengen. Dat sorteerde effect. Met Kluivert in het veld zette Bournemouth Chelsea met de rug tegen de muur, bijna resulterend in een treffer. Philip Billing en Solanke kregen de bal echter niet achter Robert Sánchez. Aan de overzijde kwam invaller Cole Palmer nog dicht bij een goal, maar de brilstand bleef tot en met het laatste fluitsignaal op het bord staan. Ian Maatsen (Chelsea) en ex-Feyenoorders Marcos Senesi en Luis Sinisterra (Bournemouth) kwamen in het laatste kwartier nog binnen de lijnen.