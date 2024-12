Ploeterende Sébastien Haller krijgt vraag over mogelijke terugkeer in Nederland

Sébastien Haller sluit niet uit dat hij ooit nog terugkeert in Nederland. Dat heeft de dertigjarige spits van CD Leganés dit weekend gezegd tijdens een persmoment van zijn club, waarbij Ziggo Sport aanwezig was.

Leganés huurt Haller tot het einde van dit seizoen van Borussia Dortmund. In Duitsland ligt de 27-voudig international van Ivoorkust nog tot medio 2026 vast.

Haller speelde tot dusver slechts 525 minuten namens Leganés, verdeeld over 9 optredens. Daarin wist de boomlange spits nog niet te scoren. Ook leverde Haller nog geen assist af.

Volgens Transfermarkt is de waarde van Haller inmiddels gedaald naar 7,5 miljoen euro. Een aanwezige Nederlandse journalist in Spanje vroeg de goaltjesdief of hij het ziet zitten om terug te keren in de Eredivisie.

Haller reageert positief. “Ik sluit nooit deuren. Iedereen weet dat Nederland een plekje in mijn hart heeft. Ik zou natuurlijk blij zijn als alles weer helemaal samenkomt om ooit een keer terug te komen. Waarom niet?”

Tussen 2015 en 2017 speelde Haller voor het eerst in Nederland. Bij FC Utrecht was de aanvaller in 98 officiële wedstrijden goed voor 51 doelpunten en 16 assists.

In januari 2021 keerde Haller terug als spits van Ajax, dat destijds een recordbedrag van 22,5 miljoen euro betaalde. In Amsterdam kwam de rechtspoot tot 47 doelpunten en 16 assists in 66 officiële duels.