Pijnlijke wissel van Mourinho tegen Bologna, waar Zirkzee en Beukema uitblinken

Bologna heeft een knappe overwinning behaald in de Serie A. I Rossoblù waren in het eigen Stadio Renato Dall'Ara met 2-0 te sterk voor AS Roma. Sam Beukema en Joshua Zirkzee waren met goed voorbereidend werk bij de goals van grote waarde voor Bologna. José Mourinho voerde na rust een pijnlijke wissel door. Renato Sanches, die aan het begin van de tweede helft inviel, werd een kleine twintig minuten later naar de kant gehaald. Het gezicht van Sanches sprak boekdelen. Nummer vier Bologna heeft nu drie punten meer dan Roma, dat zevende staat.

Aan de kant van Bologna stond Beukema centraal achterin naast Riccardo Calafiori. Zirkzee stond in de punt van de aanval en werd in zijn rug gesteund door onder meer Lewis Ferguson. Sydney van Hooijdonk zat op de bank. Bij Roma ontbrak Romelu Lukaku wegens een schorsing. De Belg werd vervangen door Andrea Belotti. Paulo Dybala moest geblesseerd toekijken, terwijl Rick Karsdorp op de bank zat. Belotti moest samen met Stephan El Shaarawy voor de goals zorgen.

In het eerste deel van de wedstrijd probeerden beide ploegen met name via voorzetten vanaf de zijkanten voor gevaar te zorgen. Zo werd voormalig Ajacied Rasmus Kristensen veelvuldig aangespeeld door zijn teamgenoten van Roma, zonder resultaat. Bologna meldde zich enkele keren rond de zestien van Roma, maar ook de thuisploeg wist daar weinig mee te doen.

Na een half uur spelen was de eerste grote kans van de wedstrijd een feit. Een prima voorzet van Kristensen werd net zo goed naar de korte hoek gekopt door Belotti, maar doelman Federico Ravaglia was er net op tijd bij om de bal uit de hoek te tikken.

Bij de eerste grote kans voor Bologna was het vervolgens raak. Beukema zette de aanval op met een scherpe pass tussen de linies, waardoor Remo Freuler een zee aan ruimte voor zich zag. De Zwitser bereikte Dan Ndoye aan de rechterkant van de zestien en trok scherp terug richting de zestien. Nikola Moro dook daar op en verschalkte Rui Patrício.

Aan de andere kant kreeg Belotti opnieuw een gouden kans. Aan de linkerkant van de zestien kreeg hij een vrije schietkans. Met links schoot hij echter tegen Ravaglia aan, die daarmee een snelle domper voor Bologna voorkwam. Zirkzee liet zich vlak voor rust nog even zien met enkele fraaie acties in de zestien, al kwam zijn schot niet langs een verdediger.

In de rust besloot Mourinho Sanches te brengen voor Leonardo Spinazzola. Vier minuten later stond het 2-0. Zirkzee behield het overzicht en vond Ferguson op rechts. Een scherpe voorzet van de Schot werd binnengelopen. Ndoye leek de gevierde man, maar Kristensen bleek de pechvogel door de bal in eigen doel te werken. In minuut 63 slachtofferde Mourinho Sanches, door hem te vervangen voor Edoardo Bove.

Tien minuten voor tijd kreeg Belotti zijn volgende grote kans. Dit keer probeerde hij het met rechts, maar stuitte hij in vogelvrije positie op de been van Ravaglia. Toch was het duel nog niet beslist. Zo leek het erop dat Jhon Lucumi rood kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Sardar Azmoun, maar de Iraniër bevond zich in buitenspelpositie. De Colombiaan mocht dus blijven staan. Bologna hield stand en boekt zo een knappe overwinning.

Bologna ???????????????????? de voorsprong ??

Zirkzee behoudt goed het overzicht en bereikt Ferguson, die vervolgens hard voor schiet ?



Uiteindelijk is het Kristensen die de bal als laatste raakt ??#ZiggoSport #SerieA #BolognaRoma pic.twitter.com/Cjf6CZnBmz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 17, 2023

??????, ??????, ?????? ??

Renato Sanches kan het zelf ook bijna niet geloven als na amper een kwartier invallen zijn tijd er volgens Mourinho al weer op zit ??#ZiggoSport #SerieA #BolognaRoma pic.twitter.com/4vOAi1TBeZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 17, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 15 12 2 1 30 38 2 Juventus 16 11 4 1 14 37 3 AC Milan 16 10 2 4 11 32 4 Bologna 16 7 7 2 8 28 5 Napoli 16 8 3 5 9 27 6 Fiorentina 16 8 3 5 7 27 7 AS Roma 16 7 4 5 9 25 8 Atalanta 15 7 2 6 6 23 9 Torino 16 6 5 5 -2 23 10 Lazio 15 6 3 6 0 21 11 Monza 16 5 6 5 -1 21 12 Lecce 16 4 8 4 -2 20 13 Frosinone 16 5 4 7 -5 19 14 Genoa 16 4 4 8 -5 16 15 Sassuolo 16 4 4 8 -6 16 16 Cagliari 16 3 4 9 -13 13 17 Udinese 16 1 10 5 -13 13 18 Empoli 16 3 3 10 -18 12 19 Hellas Verona 16 2 5 9 -10 11 20 Salernitana 15 1 5 9 -19 8

