Pijnlijke conclusie in De Eretribune: 'Ajax was bijna niet eens gelijkwaardig aan Go Ahead Eagles'

Ajax voorkwam na rust een nederlaag tegen Go Ahead Eagles (1-1), maar daar is volgens Kees Luijckx ook alles mee gezegd. De tafelgast van De Eretribune deelt een zware onvoldoende uit aan de Amsterdammers na het optreden in De Adelaarshorst.

''Ik vind dat ze nog hard klappen'', concludeert Luijkckx na het applaus van het publiek als er na het laatste fluitsignaal in Deventer wordt teruggeschakeld naar de studio van ESPN.

''Ik vond Ajax bijna niet eens gelijkwaardig aan Go Ahead Eagles'', is de analist bepaald niet onder de indruk van wat de ploeg van trainer Francesco Farioli zaterdagavond op de mat legde in De Adelaarshorst.

''Veel foutjes en onduidelijkheid achterin bij Ajax vandaag. Aanvallend qua automatismen helemaal niks. En met Klaassen, credits aan Kees (Kwakman, red.) was het nog dat ze gevaarlijk konden worden'', zo luidt de harde analyse van Luijckx.

Kwakman pleitte in de rust voor het inbrengen van Klaassen. Farioli hield de middenvelder bij het begin van de tweede helft nog op de bank, maar bracht Klaassen tien minuten later alsnog binnen de lijnen. Een gouden greep, want de routinier redde al koppend een punt voor Ajax.

''Het was een geweldige kopbal achterwaarts. Het is geen toeval, want dit kan hij als geen ander'', is Kwakman lovend over de gelijkmaker van Klaassen in de 69ste minuut. ''Hij weet waar de bal komt. Dit is echt heel erg goed.''

Farioli bracht in de slotfase ook nog Brian Brobbey binnen de lijnen voor de moegestreden Wout Weghorst. Er werden vijf minuten bijgetrokken in Deventer, maar dat bleek onvoldoende voor Ajax om in extremis de winst naar zich toe te trekken.