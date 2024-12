Piet de Visser: 'Daarom zit Memphis Depay niet meer op het niveau van Oranje'

Dat Memphis Depay niet langer wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal, is volgens Piet de Visser niet meer dan logisch. De vermaarde scout (90) oordeelt in het Algemeen Dagblad dat uitkomen voor Corinthians niet hetzelfde is als spelen op het niveau dat vereist is voor Oranje.

''Technisch zijn het allemaal prima spelers, maar er zit in Brazilië wel steeds minder snelheid in het spel'', vindt De Visser het niveau van de Braziliaanse competitie beduidend lager liggen dan bijvoorbeeld de Premier League.

Het lagere tempo is volgens de meesterscout gunstig voor spelers zoals Memphis, die inmiddels de dertig is gepasseerd. ''Zijn techniek en trap zijn nog altijd geweldig. Daar heeft hij ook wat goals mee gemaakt. Maar daar krijgt hij ook meer tijd voor in Brazilië.''

''Hij speelt traag. De explosiviteit van vroeger heeft hij niet meer. Hij gaat dan ook mee in het tempo van de competitie. En die is niet van het niveau dat je met Oranje moet willen nastreven'', vindt De Visser het logisch dat Memphis niet langer op het lijstje staat van bondscoach Ronald Koeman.

De Visser weigert overigens om Memphis helemaal af te schrijven. ''Begrijp me niet verkeerd: Depay heeft een goede bijdrage gehad bij Corinthians.'' Om er direct aan toe te voegen: ''Maar het is niet dat hij er flink bovenuit steekt of dat ze niet zonder hem kunnen.''

''Oranje heeft spelers nodig die qua tempo en loopvermogen richting Europese top gaan. Vergelijk Depay met Reijnders, Gakpo, Schouten. Daar zit echt een verschil in'', vindt De Visser dat Memphis een duidelijke achterstand heeft diverse spelers van het Nederlands elftal.

''Daarom zit hij voor mij niet meer op het niveau van Oranje'', besluit de gewezen topscout zijn analyse over Memphis.