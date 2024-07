Van Hooijdonk zou basiself van Nederland op 3 plekken wijzigen tegen Engeland

Pierre van Hooijdonk zou basiself Nederlands elftal op 3 plekken wijzigen tegen Engeland

Pierre van Hooijdonk zou de basiself van het Nederlands elftal op drie plekken wijzigen voor de halve finale van het EK tegen Engeland. Dat vertelt hij maandagavond bij Studio Fußball. Steven Bergwijn, Xavi Simons en Nathan Aké worden vervangen door Jeremie Frimpong, Donyell Malen en Micky van de Ven, als het aan de analist ligt.

Van Hooijdonk kiest ervoor om met Van de Ven op de linksbackpositie te starten. “Ik moet zeggen dat ik ook wel fan ben van Aké”, begint hij zijn toelichting. “Maar ik kies denk ik wel voor Van de Ven. Dat heeft ook echt met zijn duelkracht te maken, want in zijn tackles neemt hij de tegenstander zo vaak gewoon mee, dat die gewoon pijn heeft. Je hebt er echt gewoon last van. Buiten het feit dat hij met zijn snelheid heel veel kan corrigeren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoewel Van Hooijdonk niet verwacht dat bondscoach Ronald Koeman Nathan Aké eruit gaat halen, vindt hij Van de Ven een iets logischere keuze tegenover de razendsnelle Bukayo Saka. “Saka is in mijn optiek gewoon de gevaarlijkste speler bij de Engelsen. Je hoort trainers altijd zeggen dat ze het bekijken van wedstrijd naar wedstrijd. Dan ga je heel specifiek kijken naar de kwaliteiten van de tegenstander. En dan zou je best kunnen zeggen: Saka is razendsnel, dus daar zet ik Van de Ven tegen.”

De basiself van Oranje die Pierre van Hooijdonk zou kiezen tegen Engeland.

De kans dat Simons, die tegen Turkije als aanvallende middenvelder begon, tegen Engeland op de bank begint acht Van Hooijdonk ‘wel aanwezig’. “Ik vind hem ook niet complementair aan Memphis. Het elftal heeft iets meer behoefte aan diepgang. Als je met Memphis in de spits speelt, moet je daar een lopende tien bij hebben. En dat is Xavi niet.”

Van Hooijdonk kiest ervoor om met Memphis als nummer tien te spelen, waarbij Donyell Malen dan de spits is met Joshua Zirkzee als alternatief. Hoewel de roep om Wout Weghorst steeds luider klinkt in het land, kiest Van Hooijdonk daar dus niet voor.

“Een type als Weghorst spelen ze in de Premier League elke zaterdag tegen. En dat is eigenlijk een beetje koren op de molen voor de Engelse verdedigers. Dus dan zit ik eerder te denken aan een aanspeelpunt als Zirkzee, of een kleine, snelle, behendige spits die achter die verdedigers kan komen zoals Malen.”

“Koeman heeft het heel vaak over starters en finishers, maar ik wil wel eens een keer op voorsprong komen in plaats van op achterstand. We zijn vijf keer op achterstand gekomen met de starters. Misschien is het dan tijd om van wat finishers starters te maken”, besluit Van Hooijdonk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties