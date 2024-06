'Je kunt je afvragen of Ronaldo nog de eerste spits van Portugal moet zijn'

Pierre van Hooijdonk zet vraagtekens bij leidersrol Cristiano Ronaldo

Pierre van Hooijdonk constateert dat Cristiano Ronaldo wel erg veel macht heeft in de Portugese selectie. Volgens de oud-aanvaller werd de superster van Portugal tegen Tsjechië (2-1) steeds gezocht door zijn medespelers, zelfs als dat niet de beste optie was.

"Spelers van Portugal komen in de positie waarin Ronaldo helemaal niet de beste oplossing is", opent Van Hooijdonk zijn analyse in Studio Fußball. "En men zoekt hem dan toch wel. Dat dwingt hij af."

"En waarschijnlijk krijg je ook op je donder, als je het niet doet. Maar je kunt je ook afvragen of hij nog de eerste spits van Portugal moet zijn. Gonçalo Ramos zit daarachter, en die heeft het op het WK in Qatar ook heel goed gedaan", verwijst de analist naar de spits van Paris Saint-Germain.

"Maar er komt een nieuwe coach (Roberto Martínez, red.) en die wil één ding niet: ruzie krijgen met Ronaldo. En die kiest toch voor Ronaldo. En hij maakt altijd wel zijn goaltjes." Ronaldo staat op 130 goals in 208 interlands voor Portugal.

Volgens Van Hooijdonk wordt Ronaldo geforceerd gezocht.

Presentator Sjoerd van Ramshorst haakt in en herinnert Rafael van der Vaart aan zijn uitspraak dat als je Ronaldo meeneemt naar het EK, dat hij ook moet spelen. "Dan moet je gewoon zeggen: 'Blijf thuis'. Als je hem meeneemt, dan moet je hem opstellen. Want hij kan daar niet mee omgaan, met reserve zitten."

Martínez

Van der Vaart is ieder geval niet gecharmeerd van Martínez als bondscoach van Portugal. "Ik heb er niet veel mee. Ik vind het raar dat hij ooit de beste trainer van de wereld was. Het is een OK-trainer, maar niet meer dan dat."