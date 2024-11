Pierre van Hooijdonk wijst cruciale schakel aan in succes Ajax: ‘Een echte teamplayer’

Pierre van Hooijdonk vindt dat Davy Klaassen de cruciale schakel is in het huidige succes van Ajax, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. De 31-jarige middenvelder kwam deze zomer min of meer per toeval bij de selectie van de Amsterdammers, maar is een schot in de roos gebleken.

Van Hooijdonk vraagt zich hardop af wie nou de cruciale schakel is voor Ajax dit seizoen. “Dat is eigenlijk een toevalstreffer geweest: Davy Klaassen”, heeft hij meteen het antwoord paraat.

“Klaassen is een speler die doelpunten creëert, doelpunten maakt en daar zit een geweldig gif in”, begint Van Hooijdonk zijn lofzang. “Hij is een echte teamplayer en met zijn ervaring is hij ook gewoon een van de echte leiders van dit Ajax.”

Klaassen was zaterdag bij de 3-2 zege op PSV verantwoordelijk voor de belangrijke 1-1, door een voorzet van Jorrel Hato knap binnen te knikken. “Het gemak waarmee hij bij Ajax is gekomen en meteen een impact heeft op dit elftal, dat vind ik razendknap”, aldus Van Hooijdonk.

Guus Hiddink, ook te gast bij Studio Voetbal, deelt die mening. “Hij is echt een leider. In de tweede helft dreigde er een akkefietje te komen en daar kwam hij ook meteen bij als een soort vredestichter, om de boel niet uit de hand te laten lopen. Dat deed hij heel goed”, aldus de voormalig trainer.

Hiddink vraagt zich wel sterk af of Ajax deze sterke lijn ook door kan zetten tegen de iets mindere tegenstanders in de Eredivisie. “Het is natuurlijk wel de vraag: ‘Hoe ga je daar nu doorheen komen als Ajax?’ Maar als ze zo stabiel blijven gaan ze daar ook wel de punten pakken.”

“Voor PSV is dat de afgelopen jaren geen probleem geweest, die pakten de kleintjes in de uitwedstrijden ook met 0-2 en 0-3. Ajax moet dat nu ook zien te doen, willen ze meedoen voor de Champions League-plekken”, besluit Hiddink.