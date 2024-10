Pierre van Hooijdonk noemt 3 peperdure Feyenoord-aankopen waarop de club ‘geen winst’ zal maken

De tafel van Studio Voetbal is onder de indruk van Hwang In-beom. De Zuid-Koreaanse middenvelder maakte ook zondag weer indruk bij Feyenoord. Volgens Arno Vermeulen is Ramiz Zerrouki het kind van de rekening.

Hwang speelde zondag, bij de Eredivisie-kraker tussen de Rotterdammers en FC Twente (2-1), een meer dan verdienstelijke wedstrijd. Met bovendien een doelpunt leverde hij een groot aandeel in de knappe thuiszege van Feyenoord.

Guus Hiddink, in het verleden werkzaam als bondscoach van Zuid-Korea, is zeer te spreken over de optredens van Hwang. “Ik ken deze jongen niet, maar hij heeft al wat ervaring in Europa (Olympiakos en Crvena Zvezda, red.). Ik vind het positief dat hij zich als een leidertje opwerpt”, stelt Hiddink.

“Normaal zijn de Koreanen heel bescheiden jongens, die wel graag aanwezig zijn in het veld maar niet in een leidinggevende situatie. Maar ik zag hem ook al een paar keer met zijn handjes wijzen”, doelt Hiddink op de voor zeven miljoen euro overgekomen Hwang.

“En hij is tweebenig”, vervolgt de voormalig bondscoach van ook Nederland. “Heel veel Koreanen zijn tweebenig. Ik weet niet hoe dat kan. Dat is de natuur daar.” Ook Pierre van Hooijdonk is groot bewonderaar van de 28-jarige Koreaan.

“Het is toch prachtig dat deze speler, die tegen Bayer Leverkusen voor het eerst in de basis speelde, in twee of drie wedstrijden de spelverdeler en patron van Feyenoord is geworden? Iedereen levert alle ballen bij hem in, hij is samen met Quinten Timber een beetje de kapitein op het schip.”

Vermeulen ziet wel een slachtoffer ontstaan door het indrukwekkende begin van Hwang bij zijn nieuwe ploeg. “Dit betekent ook wel een beetje het einde van Zerrouki, toch?”, vraagt hij zich af. Hij wijst direct op het transferbedrag dat Feyenoord aan FC Twente betaalde voor de Algerijn. “Zeven miljoen (7,2 miljoen, red.) heeft hij gekost.”

Vermeulen krijgt bijval van Van Hooijdonk. “7 miljoen, ja. Luka Ivanusec, ook 7 miljoen (7,8 miljoen, red.) en dan hebben we Ayase Ueda, 8,5 miljoen (8 miljoen, red.). Ik denk dat je op geen een van die spelers meer winst maakt.” Vermeulen vult aan. “Er zijn mensen die daarom zeggen dat vorige transferzomer de slechtste van Feyenoord is geweest.”