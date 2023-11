Petr Cech debuteert op topniveau van sport die hij leuker vond dan voetbal

Maandag, 27 november 2023 om 14:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:31

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Petr Cech, die zaterdag een droom zag uitkomen op de Britse ijshockeyvelden.

Voor Cech was het een weekend om nooit te vergeten. Het Chelsea-icoon debuteerde namelijk voor Belfast Giants, een van de beste ijshockeyclubs die het Verenigd Koninkrijk rijk is.

Cech is al van jongs af aan fan van ijshockey en timmert al sinds 2019 aan een (semi-)profcarrière. Na periodes op het vierde en derde niveau was het nu tijd voor 'het echie'.

De legendarische voetbalgoalie, die onlangs in een interview zei dat ijshockey zijn favoriete sport was als kind, mocht bij een 5-1 voorsprong en nog vijf minuten te gaan invallen in het duel met Glasgow Clan. Dat gebeurde nadat de zesduizend bezoekers luidkeels om zijn debuut hadden gevraagd.

Cech hield zijn doel schoon, wat de dag nog wat extra glans gaf. Echter: mogelijk blijft het bij één wedstrijd.

De 124-voudig Tsjechisch international ligt namelijk voor zeer korte tijd vast bij de Giants. Cech tekende half november een huurcontract om blessureleed op te vangen.

Dat betreft blessureleed bij reserve Jackson Whistle; eerste keus Tyler Beskorowany is 'gewoon' fit. Cechs debuut lijkt daarom slechts een vriendendienst te zijn.

In principe keert Cech binnenkort weer terug bij eigenlijke werkgever Oxford City Stars. Die club komt uit op het derde niveau. Voor de Oxford City Stars speelde Cech tot nog toe zes duels. Daarin liet hij gemiddeld iets meer dan vijf goals per keer door.