Peterson scoort op geweldige wijze voor Fortuna Sittard, dat koppositie in de Eredivisie grijpt

Fortuna Sittard is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De Limburgers overtuigden vrijdagavond opnieuw en versloegen op eigen veld Almere City met 3-0. Fortuna staat op zes punten uit twee duels, daar vorige week met 0-2 werd gewonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles.

Er was al snel tegenslag voor Almere City: Thomas Robinet haakte na tien minuten af met een blessure. Emanuel Poku kwam binnen de lijnen als diens vervanger. Beide ploegen deden overigens weinig voor elkaar onder in de beginfase in Sittard.

Almere City maakte een redelijk comfortabele indruk, maar het was Fortuna dat de ban brak in de 24ste minuut. Loreintz Rosier trok vanaf de achterlijn, waarna Alen Halilovic van dichtbij de trekker kon overhalen. Nordin Bakker had geen schijn van kans op de inzet van de spelmaker van Fortuna.

Fortuna groeide in de wedstrijd en Almere City moest duidelijk achteruit. Desondanks vielen er in het restant van de eerste helft geen doelpunten meer. Fortuna ging na rust op dezelfde voet verder, in de jacht op een tweede doelpunt. Almere City probeerde dat te voorkomen en gokte tegelijkertijd op de counter.

Vriendschappelijke wedstrijden Genk GNK 2024-08-23T10:00:00.000Z 12:00 Fortuna Sittard SIT

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Na bijna 70 minuten spelen trok Kristoffer Peterson vanaf links naar binnen, om de bal in één keer in de verre hoek over Bakker te draaien. Een geweldig doelpunt van de Zweedse vleugelaanvaller, die kon rekenen op complimenten van trainer Danny Buijs, zijn ploeggenoten en de uitzinnige supporters.

De 3-0 liet niet lang op zich wachten. Een inzet van dichtbij van Halilovic raakte nog beide palen. Het was Josip Mitrovic die uit de rebound en van dichtbij zijn eerste doelpunt voor Fortuna liet aantekenen. Groot feest op de tribunes in Sittard, dat zich voorlopig de voetbalhoofdstad van Nederland mag noemen.

De spanning was in de slotfase, gezien de ruime voorsprong van Fortuna, uiteraard helemaal verdwenen. Fortuna bleef vrolijk aanvallen, al bleef een grotere marge uit. Poku had de eer kunnen redden, maar hij faalde alleen voor doelman Mattijs Branderhorst. Na het laatste fluitsignaal werd de verdiende zege en het koploperschap flink gevierd door de Fortuna-familie.