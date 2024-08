‘Peter Hyballa raakt bij nieuwe club direct betrokken bij seksschandaal’

Het avontuur van Peter Hyballa in Zuid-Afrika is alweer ten einde. De trainer is binnen twee maanden na zijn indiensttreding bij Sekhukhune United alweer vertrokken, zo bevestigt de Afrikaanse club via een statement.

Een 'seksschandaal' zou Hyballa zijn baan hebben gekost, melden Zuid-Afrikaanse bronnen. Details daarover zijn niet bekend.

Hyballa tekende op 30 juni bij Sekhukhune United. De club komt uit het Zuid-Afrikaanse Burgersfort, maar speelt zijn wedstrijden in het Peter Mokaba Stadium in Polokwane, dat plaats biedt aan 45.000 toeschouwers.

Inmiddels staat Hyballa bekend om zijn uiterst korte dienstverbanden bij clubs. De flamboyante coach was hiervoor in 2023 korte tijd actief als coach van NAC Breda. Daar moest hij na acht maanden vertrekken vanwege 'een onveilige werksfeer' die zou zijn ontstaan onder zijn bewind.

In 2020 was Hyballa ook al korte tijd trainer van NAC. Toen hield de coach het vijf maanden vol, waarna een conflict met technisch manager Tom Van den Abbeele tot zijn vertrek leidde.

In het seizoen 2016/17 was Hyballa trainer van NEC, waarmee hij toen degradeerde uit de Eredivisie. Daarop volgde het ontslag van de Duitser.

De laatste jaren werkte Hyballa ook korte periodes als hoofdtrainer van onder meer Wisla Kraków (Polen), Esbjerg fB (Denemarken), Türkgücü München (Duitsland) en AS Trencin (Slowakije).