Peter Hyballa heeft nieuwe klus als hoofdtrainer te pakken: club nummer 12

Peter Hyballa heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 48-jarige trainer gaat aan de slag in Zuid-Afrika, bij Sekhukhune United. Dat heeft die club zelf bevestigd via de officiële kanalen. Het is de twaalfde club waar Hyballa als hoofdtrainer aan de slag gaat.

Hyballa werd in Nederland bekend als trainer van NEC, in het seizoen 2016/17. Later was hij, naast dienstverbanden bij onder meer Wisla Krakau, Esbjerg fB en AS Trencin, ook nog actief bij NAC Breda.

Zijn tweede en laatste periode in het Rat Verlegh Stadion was afgelopen jaar. Hyballa werd toen in januari aangesteld, maar in september weer ontslagen. Desondanks zou NAC aan het einde van dat seizoen promoveren naar de Eredivisie.

Sinds zijn ontslag bij NAC zat Hyballa zonder club, maar daar is nu dus verandering in gekomen. Voor hoelang hij heeft getekend bij Sekhukhune United is vooralsnog niet bekend.

Sekhukhune United speelt zijn wedstrijden in het Peter Mokaba Stadium, dat plaats biedt aan ruim 45.000 toeschouwers. Dat stadion werd ook gebruikt tijdens het WK in 2010.

De club eindigde de afgelopen jaren als elfde (seizoen 2021/22) en als zevende (2022/23) in de hoogste Zuid-Afrikaanse competitie. Afgelopen seizoen werd zelfs de vierde plek behaald.

